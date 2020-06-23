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Премьера смартфона Redmi 9A ожидается уже завтра

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MobilZone
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Сегодня в Сети появилась информация о том, что завтра компания Xiaomi представит не только китайскую версию смартфона Redmi 9 с увеличенными, относительно глобальной версии, наборами памяти, но и доступный аппарат Redmi 9A.

По предварительной информации, Redmi 9A получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением HD+, еще не представленный чип MediaTek Helio G35, 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной флеш-памяти, основную и фронтальную камеры на 13 и 5 Мп соответственно, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, ИК-порт, а также аккумулятор ёмкостью около 5000 мАч.

Ценник на доступный смартфон Redmi 9A на платформе Helio G35 пока неизвестен, но ожидается, что на старте продаж он не превысит отметки в $100.