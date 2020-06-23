Для Poco F2 Pro выпущено обновление на Android 11 Beta 1

Почти две недели назад компания Xiaomi пообещала выпустить прошивки на основе «чистой» ОС Android 11 Beta 1 для смартфонов Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Poco F2 Pro. Нужно отметить, что разработчики Xiaomi сработали оперативно и обновление на базе Android 11 Beta 1 было на днях выпущено для Xiaomi Mi 10, а теперь пришла очередь и Poco F2 Pro.
Скачать публичную beta-версию Android 11 Beta 1 (AOSP) для Poco F2 Pro можно по этой ссылке (установка осуществляется через Fastboot).
Установить «бету» на свой Poco F2 Pro может любой желающий на свой страх и риск, но Xiaomi не рекомендует устанавливать данную прошивку для постоянного использования.
P.S. Все обновления MIUI 12 Global по мере выхода публикуются здесь, а европейские прошивки MIUI 12 будут размещаться здесь.
Скачать публичную beta-версию Android 11 Beta 1 (AOSP) для Poco F2 Pro можно по этой ссылке (установка осуществляется через Fastboot).
Установить «бету» на свой Poco F2 Pro может любой желающий на свой страх и риск, но Xiaomi не рекомендует устанавливать данную прошивку для постоянного использования.
P.S. Все обновления MIUI 12 Global по мере выхода публикуются здесь, а европейские прошивки MIUI 12 будут размещаться здесь.