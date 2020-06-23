iPhone 12 меняет правила игры

С линейкой iPhone 12 компания Apple собирается сделать совергенно неожиданные вещи.
Нет, это не касается исчезновения брови, это касается цены.
Мы слышали ранее информацию о том, что предстоящая линейка iPhone 12 будет стартовать с вполне доступного прайса в 650 долларов, что уже дешевле прошлогоднего iPhone 11, который стоит от 700 долларов . А сейчас появились слухи, что цена стартового iPhone 12 может даже быть ещё меньше!
Да, Apple готовит 4G версию младшей модели iPhone 12 с дисплеем 5,4 дюйма.
Очевидно, что без 5G этот смартфон станет ещё более доступным и это вполне разумный шаг, ведь многим рынкам в ближайшее время ещё не понадобится 5G, учитывая что за него ещё нужно и переплачивать.
4G версия iPhone 12 может быть запущена не на всех ранках. Что касается отличий от 5G модели, то пока ничего не известно. еще предстоит выяснить. Теоретически, просто отсутствия 5G должно быть достаточно, чтобы сделать iPhone 12 4G более доступным, чем базовая модель 5G.
Как бы то ни было Apple делают то, что в этом году не делала ни одна компания со своими флагманами - они выпустят компактный и очень мощный смартфон.
Парадоксально, но 5,4 дюймовый iPhone 12 будет даже меньше, чем недавний iPhone SE. И это именно то каким и должен был быть iPhone SE.
В этом году iPhone 11 по продажам обгоняет на две головы все другие смартфоны. И казалось бы, здесь ужасная бровь, LCD дисплей. Но люди готовы с этим мириться, когда цена не слишком высока. Все таки здесь прекрасный чип, отличные камеры и приемлемая жизнь батареи, то есть это полноценный флагман.
Именно поэтому, в этом году Apple продолжают следовать стратегии и запускают целых две не Pro модели, цена которых будет сильно ниже 1000 долларов.
Вспомним Samsung, которые запустили линейку S20 начиная с 1000 долларов за базовую модель.
Очевидно, Samsung следовали стратегии уравнивания цены с Apple, при этом максимально упаковывая свои смартфоны. Но рынок диктует свои правила, людям нужны доступные флагманы.
И в свете того, что Apple переходит на 120 Гц OLED панели в этом году, Samsung пора бы включить свои резервы и дать пользователям преимущество не только в железе, но и в цене.
У Samsung огромный разрыв между флагманами и средним сегментом. Мало кто хочет тратить каждый год более 1000 долларов за смартфон..
Да они никуда и не денутся. То что Apple идет на снижение цен - это в целом хорошая тенденция для всего рынка. Это ещё больше обострит конкуренцию и в конце концов все мы от этого выиграем.
Не думаю, что ответ Samsung стоит ожидать на линейке Note 20, хотя и есть данные, что базовая модель Note 20 будет сильно урезана в сравнении с Note 20 Ultra, и возможно, поступит в продажу по очень доступной цене.
Я надеюсь это не подтвердится, но говорят что базовый Note 20 даже не будет обладать поддержкой 120 Гц, которая давным давно (в этом году) стала стандартом любого уважающего себя смартфона. Лично я просто даже смотреть не буду на флагманы без 120 Гц. Это неприемлемо.
Но касательно Note 20 Ultra, то это однозначно будет очень дорогой телефон, так как тут будет всё самое мощное, всё самое топовое.
А вот дальше, с линейкой Galaxy S21 мы в праве ожидать реакции Samsung в области ценообразования. После провальной в продажах линейки S20, компании жизненно важно предложить рынку надежные и новые технологии по доступным ценам. И я верю, что они так и сделают.
Народ, дайте мне узнать, что думаете на этот счёт? Считаете ли вы, что Samsung пора менять стратегию, чтобы успешно продаваться? Насколько привлекательно для вас выглядит сейчас линейка iPhone 12?
Нет, это не касается исчезновения брови, это касается цены.
Мы слышали ранее информацию о том, что предстоящая линейка iPhone 12 будет стартовать с вполне доступного прайса в 650 долларов, что уже дешевле прошлогоднего iPhone 11, который стоит от 700 долларов . А сейчас появились слухи, что цена стартового iPhone 12 может даже быть ещё меньше!
Да, Apple готовит 4G версию младшей модели iPhone 12 с дисплеем 5,4 дюйма.
Очевидно, что без 5G этот смартфон станет ещё более доступным и это вполне разумный шаг, ведь многим рынкам в ближайшее время ещё не понадобится 5G, учитывая что за него ещё нужно и переплачивать.
4G версия iPhone 12 может быть запущена не на всех ранках. Что касается отличий от 5G модели, то пока ничего не известно. еще предстоит выяснить. Теоретически, просто отсутствия 5G должно быть достаточно, чтобы сделать iPhone 12 4G более доступным, чем базовая модель 5G.
Как бы то ни было Apple делают то, что в этом году не делала ни одна компания со своими флагманами - они выпустят компактный и очень мощный смартфон.
Парадоксально, но 5,4 дюймовый iPhone 12 будет даже меньше, чем недавний iPhone SE. И это именно то каким и должен был быть iPhone SE.
В этом году iPhone 11 по продажам обгоняет на две головы все другие смартфоны. И казалось бы, здесь ужасная бровь, LCD дисплей. Но люди готовы с этим мириться, когда цена не слишком высока. Все таки здесь прекрасный чип, отличные камеры и приемлемая жизнь батареи, то есть это полноценный флагман.
Именно поэтому, в этом году Apple продолжают следовать стратегии и запускают целых две не Pro модели, цена которых будет сильно ниже 1000 долларов.
Вспомним Samsung, которые запустили линейку S20 начиная с 1000 долларов за базовую модель.
Очевидно, Samsung следовали стратегии уравнивания цены с Apple, при этом максимально упаковывая свои смартфоны. Но рынок диктует свои правила, людям нужны доступные флагманы.
И в свете того, что Apple переходит на 120 Гц OLED панели в этом году, Samsung пора бы включить свои резервы и дать пользователям преимущество не только в железе, но и в цене.
У Samsung огромный разрыв между флагманами и средним сегментом. Мало кто хочет тратить каждый год более 1000 долларов за смартфон..
Да они никуда и не денутся. То что Apple идет на снижение цен - это в целом хорошая тенденция для всего рынка. Это ещё больше обострит конкуренцию и в конце концов все мы от этого выиграем.
Не думаю, что ответ Samsung стоит ожидать на линейке Note 20, хотя и есть данные, что базовая модель Note 20 будет сильно урезана в сравнении с Note 20 Ultra, и возможно, поступит в продажу по очень доступной цене.
Я надеюсь это не подтвердится, но говорят что базовый Note 20 даже не будет обладать поддержкой 120 Гц, которая давным давно (в этом году) стала стандартом любого уважающего себя смартфона. Лично я просто даже смотреть не буду на флагманы без 120 Гц. Это неприемлемо.
Но касательно Note 20 Ultra, то это однозначно будет очень дорогой телефон, так как тут будет всё самое мощное, всё самое топовое.
А вот дальше, с линейкой Galaxy S21 мы в праве ожидать реакции Samsung в области ценообразования. После провальной в продажах линейки S20, компании жизненно важно предложить рынку надежные и новые технологии по доступным ценам. И я верю, что они так и сделают.
Народ, дайте мне узнать, что думаете на этот счёт? Считаете ли вы, что Samsung пора менять стратегию, чтобы успешно продаваться? Насколько привлекательно для вас выглядит сейчас линейка iPhone 12?