ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:54
Для Poco F2 Pro выпущено обновление на Android 11 Beta 1
15:12
iPhone 12 меняет правила игры
13:14
Топ-5 электрических зубных щеток Xiaomi
20:17
TSMC приступила к производству чипа Qualcomm Snapdragon 875
17:22
Honor X10 Max 5G - когда казалось что больше уже некуда
16:09
Huawei приступила к распространению EMUI 10.1 в Украине
13:48
Настройка на Xiaomi, о которой мало кто знает
12:09
Смартфон Redmi на Dimensity 1000+ выйдет через два месяца
21:36
Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото
18:50
Новый 108 мп сенсор от Samsung
18:42
Samsung Galaxy Note 20 получит мощный Exynos 992
15:15
Для Redmi 7A вышла бета-версия MIUI 11 на базе Android 10
14:07
Xiaomi NextClass.ai NX1: удобный и компактный планшет-моноблок
14:00
Новинка Black Shark первой получит 100-ваттную зарядку
11:00
Концепт смартфона Redmi Note 10 Pro показали на видео
10:00
Ещё не представленный Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендере
20:00
Смартфон Poco M2 Pro прошел сертификацию BIS в Индии
17:25
Вышла стабильная MIUI 12 для Redmi K20 Pro, K30 5G и Xiaomi Mi 9T Pro
16:55
Умный кошачий лоток Xiaomi Catlink Lite: максимум удобства при уходе за котом
18:35
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color выходят на глобальный рынок
эксклюзив
15:00
4 причины выбрать смартфон Realme 6i
13:00
Дизайн Samsung Galaxy Note 20 раскрыт
12:00
Новые смарт часы Galaxy Watch вернут физический безель
10:00
Релиз OnePlus Z все ближе и ближе
08:00
Samsung Galaxy A51 - официальный апдейт One UI 2.1
06:28
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом
эксклюзив
21:53
Samsung Galaxy Unpacked 2020 впервые пройдет в режиме онлайн
эксклюзив
19:00
Процессор с поддержкой 5G для “бедных”: Snapdragon 690 5G
17:30
Анонс смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus ожидается в августе
16:24
Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру
эксклюзив
Бесплатно
16:14
Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco
14:00
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом
12:53
Новые игровые мониторы Xiaomi: презентация уже скоро
 Больше новостей
» » iPhone 12 меняет правила игры
-

iPhone 12 меняет правила игры

Поделиться:
MobilZone
158
С линейкой iPhone 12 компания Apple собирается сделать совергенно неожиданные вещи.

Нет, это не касается исчезновения брови, это касается цены.
Мы слышали ранее информацию о том, что предстоящая линейка iPhone 12 будет стартовать с вполне доступного прайса в 650 долларов, что уже дешевле прошлогоднего iPhone 11, который стоит от 700 долларов . А сейчас появились слухи, что цена стартового iPhone 12 может даже быть ещё меньше!

Да, Apple готовит 4G версию младшей модели iPhone 12 с дисплеем 5,4 дюйма.
Очевидно, что без 5G этот смартфон станет ещё более доступным и это вполне разумный шаг, ведь многим рынкам в ближайшее время ещё не понадобится 5G, учитывая что за него ещё нужно и переплачивать.
4G версия iPhone 12 может быть запущена не на всех ранках. Что касается отличий от 5G модели, то пока ничего не известно. еще предстоит выяснить. Теоретически, просто отсутствия 5G должно быть достаточно, чтобы сделать iPhone 12 4G более доступным, чем базовая модель 5G.
Как бы то ни было Apple делают то, что в этом году не делала ни одна компания со своими флагманами - они выпустят компактный и очень мощный смартфон.
Парадоксально, но 5,4 дюймовый iPhone 12 будет даже меньше, чем недавний iPhone SE. И это именно то каким и должен был быть iPhone SE.
В этом году iPhone 11 по продажам обгоняет на две головы все другие смартфоны. И казалось бы, здесь ужасная бровь, LCD дисплей. Но люди готовы с этим мириться, когда цена не слишком высока. Все таки здесь прекрасный чип, отличные камеры и приемлемая жизнь батареи, то есть это полноценный флагман.
Именно поэтому, в этом году Apple продолжают следовать стратегии и запускают целых две не Pro модели, цена которых будет сильно ниже 1000 долларов.
Вспомним Samsung, которые запустили линейку S20 начиная с 1000 долларов за базовую модель.

Очевидно, Samsung следовали стратегии уравнивания цены с Apple, при этом максимально упаковывая свои смартфоны. Но рынок диктует свои правила, людям нужны доступные флагманы.
И в свете того, что Apple переходит на 120 Гц OLED панели в этом году, Samsung пора бы включить свои резервы и дать пользователям преимущество не только в железе, но и в цене.
У Samsung огромный разрыв между флагманами и средним сегментом. Мало кто хочет тратить каждый год более 1000 долларов за смартфон..
Да они никуда и не денутся. То что Apple идет на снижение цен - это в целом хорошая тенденция для всего рынка. Это ещё больше обострит конкуренцию и в конце концов все мы от этого выиграем.
Не думаю, что ответ Samsung стоит ожидать на линейке Note 20, хотя и есть данные, что базовая модель Note 20 будет сильно урезана в сравнении с Note 20 Ultra, и возможно, поступит в продажу по очень доступной цене.
Я надеюсь это не подтвердится, но говорят что базовый Note 20 даже не будет обладать поддержкой 120 Гц, которая давным давно (в этом году) стала стандартом любого уважающего себя смартфона. Лично я просто даже смотреть не буду на флагманы без 120 Гц. Это неприемлемо.

Но касательно Note 20 Ultra, то это однозначно будет очень дорогой телефон, так как тут будет всё самое мощное, всё самое топовое.
А вот дальше, с линейкой Galaxy S21 мы в праве ожидать реакции Samsung в области ценообразования. После провальной в продажах линейки S20, компании жизненно важно предложить рынку надежные и новые технологии по доступным ценам. И я верю, что они так и сделают.
Народ, дайте мне узнать, что думаете на этот счёт? Считаете ли вы, что Samsung пора менять стратегию, чтобы успешно продаваться? Насколько привлекательно для вас выглядит сейчас линейка iPhone 12?