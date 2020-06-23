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Топ-5 электрических зубных щеток Xiaomi

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MobilZone
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В ассортименте компании Сяоми представлено множество моделей электрических зубных щеток, которые отличаются между собой по дизайну, техническим характеристикам, режимам работы. Из всех выпушенных моделей можно выделить топ-5 зубных электрощеток Xiaomi, которые пользуются наибольшим спросом среди покупателей.

Xiaomi Soocas X3 Sonic Electric Toothbrush

Несмотря на то, что модель была представлена более двух лет назад, она не утратила своей актуальности. Она умеет бережно и эффективно очищать даже въевшийся налет, а регулярная чистка обеспечивает профилактику заболеваний десен и зубов.

Столь высокого результата удается добиться за счет использования в чистящей головке щетинок DuPont, созданных по 3D технологии. За счет закругленных концов на эмаль и десны не оказывается травмирующего воздействия. Пользователи могут приобрести три варианта насадки:
  • Clean – для повседневного ухода.
  • Inter. Рекомендуется для тех, у кого установлены имплантаты и брекеты, наблюдается повышенная чувствительность зубов.
  • Mini. Ее основная задача – отбеливание эмали.
Для чистки также доступно четыре режима работы. К стандартному, бережному и отбеливанию добавлен массажный режим, при котором на десны оказывается мягкое массирующее воздействие. Благодаря этому не допускается возникновение кровоточивости.
Преимуществами Xiaomi Soocas X3 также являются:
  • Аккумулятор на 1000 мАч, заряда которого хватает на 25 дней.
  • Наличие опции быстрой зарядки.
  • Синхронизация со смартфоном, в который поступает информация об износе щетинок, качестве очистки ротовой полости, статистика по чистке зубной поверхности и т.д.

Xiaomi Doctor-B Sonic Electric Toothbrush

Это уже более свежая модель электрической зубной щетки Сями. Ее отличает мощный двухваттный мотор, а также наличие в комплекте двух сменных головок.

Пользователю доступно два предустановленных режима работы. Первый рекомендован для массажа десен и ухода за чувствительной эмалью, второй используется для интенсивной очистки. Для первого режима необходимо выбирать насадку с мягкими щетинками, а для второго – с щетинками средней жесткости.
Максимальная частота работы электромотора щетки Doctor-B Sonic Electric Toothbrush – 31000 колебаний в секунду, за счет чего и достигается высокий уровень очистки.
Емкость аккумулятора в данной модели составляет 700 мАч, а для восполнения заряда потребуется около 8 часов.
Данная электрическая зубная щетка Xiaomi отлично подходит для ухода за чувствительными зубами, она эффективно устраняет налет и остатки пищи.

Зубная электрощетка Xiaomi Oclean X


Отличительная черта модели – наличие сенсорного экрана, на который выводится вся полезная информация для пользователя. Здесь можно узнать о выбранном режиме чистки, продолжительности выполнения гигиенической процедуры, уровне заряда аккумулятора и др. Перелистывание экранов организовано как в смартфоне – свайпов влево или вправо.
Максимальная частота вибрации чистящей головки достигает 40000 колебаний в секунду, поэтому прибору удается удалить даже зубной камень.
Под зубную щетку Xiaomi Oclean X разработано отдельное мобильное приложение, использование которого позволяет определить «слепые» зоны, выбрать один из 20 предлагаемых режимов, самостоятельно задать время работы и т.д.
Благодаря наличию аккумуляторной батареи на 800 мАч подзаряжать зубную щетку Сяоми придется не чаще, чем раз в три недели.

Xiaomi Soocas Sonic Electric Toothbrush X3U

Модель стала логичным продолжением щетки X3 и вобрала в себя все лучшие ее достижения. Кроме трех сменных насадок производитель добавил в комплект и защитный чехол, которым удобно пользоваться во время путешествий.

Каждая из представленных насадок имеет свое предназначение:
  • Clean. Рекомендована для ежедневого ухода за полостью рта.
  • Soft. Используется для чувствительных зубов. Для мягкого ухода предназначены специальные силиконовые вставки, которые выступают в роли ластика.
  • Polish. Применение этой насадки позволяет добиться белоснежной улыбки, однако пользоваться ей рекомендуется не чаще 1-2 раза в неделю.

Доступна синхронизация со смартфоном через модуль Bluetooth. Вся информация о работе зубной щетки Xiaomi Soocas X3U и эффективности чистки зубов собирается в фирменном приложении Soocas.
Емкости аккумулятора в 1000 мАч хватает на 30 дней автономной работы.

Xiaomi Soocas Children Sonic Electric Toothbrush


В топ-5 рейтинга электрических зубных щеток Xiaomi входит и эта модель, ориентированная на детей старше 4 лет.
Для того чтобы научить ребёнка правильно ухаживать за полостью рта, процесс чистки зубов сделан максимально интерактивным. Чистке зубов ребенка учит анимированный персонаж, правда, для его активации потребуется установка на смартфон фирменного приложения.
В щетке предусмотрено два режима:
  • Слабый – для тех, кто только знакомится с электрическими зубными щетками. При его включении снижается частота вибраций, поэтому повреждение десен становится просто невозможным.
  • Стандартный. Предназначен для ежедневного бережного ухода за ротовой полостью.

Щетинки детской зубной щетки Xiaomi Soocas Children Sonic Electric Toothbrush мягкие и небольшие, поэтому эмаль не повреждается. Предусмотрена и опция автоматического сброса оборотов двигателя, если ребенок начинает слишком сильно давить на зубы. Каждые 30 секунд прибор становится на паузу, что означает о необходимости поменять зону чистки.
Солидная емкость аккумулятора в 800 мАч позволяет заряжать девайс один раз в месяц.
Это отличная щетка, которая поможет ребенку правильно чистить зубы и одновременно обеспечит максимально комфортный уход за ротовой полостью.