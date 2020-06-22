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Honor X10 Max 5G - когда казалось что больше уже некуда

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MobilZone
105
Вот скажите, только честно, Вас не смущает что смартфоны с каждым годом становятся всё больше и больше, и больше ? Помнится во времена когда xiaomi представляла миру свою линейку Mi Max, с диагональю экрана выше среднего, многие пользователи недоумевали, цитирую.

- Зачем мне покупать такую лопату ? Если бы мне нужен был большой экран я бы купил планшет !

Но прошло несколько лет и диагональ 6.5 дюймов уже кажется абсолютно нормальной, хотя справедливости ради стоит отметить, что небольшие телефоны всё ещё интересуют потребителей, взять хотя бы достаточно популярную модель Samsung S10e, которая по слухам, увы станет последней в линейке компактных смартфонов.
И вот когда казалось, что больше уже просто некуда, компания honor, анонсирует новый смартфон с диагональю (Внимание) 7.09 дюйма !


Первый реальный снимок новинки. И заметьте, по иронии судьбы он даже не поместился в кадр =)

Презентация модели состоится 2 июля этого года, а называться она будет X10 Max 5G. Давайте коротко пробежимся по характеристикам, а затем обсудим дизайн.
  • Самый большой дисплей на рынке будет иметь разрешение Full HD (2280 X 1080) и соотношение сторон 19: 9
  • "Под капотом" новинки будет установлен процессор MediaTek Dimensity 800, который будет работать в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, стандарта LPDDR4x
  • Объём внутренней памяти составит 64 или 128 ГБ в зависимости от версии, а так же естественно будет поддержка карт памяти до 256 ГБ
  • Что касается операционной системы, X10 Max из коробки будет работать на Android 10, приправленной фирменной оболочкой Magic UI версии 3.1
  • Камеры мягко говоря могли бы быть и получше, ведь на задней панели располагается основной 48 МП модуль, а так же ультра широкоугольный объектив и модуль для размытия фона в портретном режиме.
  • Батарея тоже могла бы быть побольше, если помнить об огромном экране смартфона и процессоре MTK. Её ёмкость "всего" 5000 мАч. Быстрая зарядка конечно же поддерживается, правда мощностью до 22.5 Вт

Если говорить о дизайне, то он получился вполне классическим, а может быть даже немного устаревшим, ведь 8МП селфи камера размещена в каплевидном вырезе. И хотя рамки по краям дисплея достаточно маленькие, я считаю, что фронталку необходимо было разместить, как минимум, в едва заметном отверстии.
В целом же, можно точно сказать что Honor X10 Max вряд ли станет супер популярной моделью, из-за своей специфичности. Кстати, а как Вы считаете, почему производители практически не выпускают компактные смартфоны ? Интересно будет узнать ваше мнение.