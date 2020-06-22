Honor X10 Max 5G - когда казалось что больше уже некуда

- Зачем мне покупать такую лопату ? Если бы мне нужен был большой экран я бы купил планшет !

Самый большой дисплей на рынке будет иметь разрешение Full HD (2280 X 1080) и соотношение сторон 19: 9

"Под капотом" новинки будет установлен процессор MediaTek Dimensity 800, который будет работать в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, стандарта LPDDR4x

Объём внутренней памяти составит 64 или 128 ГБ в зависимости от версии, а так же естественно будет поддержка карт памяти до 256 ГБ

Что касается операционной системы, X10 Max из коробки будет работать на Android 10, приправленной фирменной оболочкой Magic UI версии 3.1

Камеры мягко говоря могли бы быть и получше, ведь на задней панели располагается основной 48 МП модуль, а так же ультра широкоугольный объектив и модуль для размытия фона в портретном режиме.

Батарея тоже могла бы быть побольше, если помнить об огромном экране смартфона и процессоре MTK. Её ёмкость "всего" 5000 мАч. Быстрая зарядка конечно же поддерживается, правда мощностью до 22.5 Вт

Вот скажите, только честно, Вас не смущает что смартфоны с каждым годом становятся всё больше и больше, и больше ? Помнится во времена когда xiaomi представляла миру свою линейку Mi Max, с диагональю экрана выше среднего, многие пользователи недоумевали, цитирую.Но прошло несколько лет и диагональ 6.5 дюймов уже кажется абсолютно нормальной, хотя справедливости ради стоит отметить, что небольшие телефоны всё ещё интересуют потребителей, взять хотя бы достаточно популярную моделькоторая по слухам, увы станет последней в линейке компактных смартфонов.И вот когда казалось, что больше уже просто некуда, компания honor, анонсирует новый смартфон с диагональю (Внимание)Первый реальный снимок новинки. И заметьте, по иронии судьбы он даже не поместился в кадр =)Презентация модели состоится 2 июля этого года, а называться она будет. Давайте коротко пробежимся по характеристикам, а затем обсудим дизайн.Если говорить о дизайне, то он получился вполне классическим, а может быть даже немного устаревшим, ведь 8МП селфи камера размещена в каплевидном вырезе. И хотя рамки по краям дисплея достаточно маленькие, я считаю, что фронталку необходимо было разместить, как минимум, в едва заметном отверстии.В целом же, можно точно сказать что Honor X10 Max вряд ли станет супер популярной моделью, из-за своей специфичности. Кстати, а как Вы считаете,Интересно будет узнать ваше мнение.