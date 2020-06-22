Huawei приступила к распространению EMUI 10.1 в Украине

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Компания Huawei начала распространение прошивки EMUI 10.1 владельцам ряда устройств в Украине. Новый интерфейс уже получили Huawei P40, P40 Pro и для Mate 30 Pro, а для других аппаратов рассылка апдейтов будет проходить "по воздуху" поэтапно по следующему графику:Напомним, новая фирменная оболочка EMUI 10.1 предлагает владельцам смартфонов Huawei улучшенный пользовательский интерфейс, переработанный многооконный режим и режим «Мультискрин», приложение MeeTime, новые темы и многое другое.Также большое внимание разработчики уделили камере - была добавлена функция Golden Snap, а система искусственного интеллекта убирает на снимке нежелательные блики, прохожих и другие лишние детали.