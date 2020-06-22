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Настройка на Xiaomi, о которой мало кто знает

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MobilZone
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Согласитесь, бывает такое, что вы что-то установили на свой телефон, какую-то программу, тот же instagram и не знаете, как скрыть свои данные от других людей. Например, ваш телефон берет ваша жена, сестра, мать, отец и таким образом они могут зайти в instagram почитать ваши переписки. Есть скрытый способ, благодаря которому, вы сможете скрыть абсолютно любое приложение. Начнём!

Зайдем в настройки телефона, спускаемся в самый низ выбираем пункт защита приложений ? если уже пользовались защитой приложений, то у вас попросят ввести пароль. Жмем вверху на шестеренку ? скрытие приложение, у вас будет умолчанию выключено ? переводим ползунок скрытия приложений, далее жмем на пункт управления приложениями и здесь выбираем те приложения которые мы хотим скрыть. Возвращаемся на рабочий стол приложений которые вы скрыли не будет, для того чтобы снова посмотреть эти приложения на любом из экранов где угодно нужно сделать свайп двумя пальцами от центра экрана стороны. Запросится пароль и эти приложения которые мы скрыли.