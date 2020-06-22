Смартфон Redmi на Dimensity 1000+ выйдет через два месяца

Не так давно компания Xiaomi представила достаточно интересные смартфоны Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, основанные на удачной платформе MediaTek Dimensity 820, но производитель также планирует вскоре выпустить аппарат и на более «продвинутой» SoC MediaTek Dimensity 1000+.Как сообщает инсайдер Digital Chat Station на Weibo на своей страничке в Weibo, смартфонна чипе Dimensity 1000+ будет представлен примерно через два месяца. Впрочем, под каким коммерческим названием устройство выйдет на рынок, не уточняется.Вполне возможно, что речь идет о смартфоне с модельным номером M2006J10C, которому также приписывают 144-герцовый дисплей и быструю зарядку мощностью 33 Вт. По слухам, это будет, который сменит на рынке достаточно успешную модель Redmi K30.