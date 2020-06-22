Смартфон Redmi на Dimensity 1000+ выйдет через два месяца

Не так давно компания Xiaomi представила достаточно интересные смартфоны Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, основанные на удачной платформе MediaTek Dimensity 820, но производитель также планирует вскоре выпустить аппарат и на более «продвинутой» SoC MediaTek Dimensity 1000+.
Как сообщает инсайдер Digital Chat Station на Weibo на своей страничке в Weibo, смартфон Redmi на чипе Dimensity 1000+ будет представлен примерно через два месяца. Впрочем, под каким коммерческим названием устройство выйдет на рынок, не уточняется.
Вполне возможно, что речь идет о смартфоне с модельным номером M2006J10C, которому также приписывают 144-герцовый дисплей и быструю зарядку мощностью 33 Вт. По слухам, это будет Redmi K40, который сменит на рынке достаточно успешную модель Redmi K30.
Как сообщает инсайдер Digital Chat Station на Weibo на своей страничке в Weibo, смартфон Redmi на чипе Dimensity 1000+ будет представлен примерно через два месяца. Впрочем, под каким коммерческим названием устройство выйдет на рынок, не уточняется.
Вполне возможно, что речь идет о смартфоне с модельным номером M2006J10C, которому также приписывают 144-герцовый дисплей и быструю зарядку мощностью 33 Вт. По слухам, это будет Redmi K40, который сменит на рынке достаточно успешную модель Redmi K30.