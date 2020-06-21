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Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото

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MobilZone
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И раз уж мы затронули умные часы. У нас появились реальные изображения грядущей линейки Galaxy Watch 3, которые были загружены на веб-сайт регулирующего агентства Южной Кореи.

Варианты Galaxy Watch 3 диаметром 41 и 45 мм были сертифицированы сертификационным органом NRRA Южной Кореи. Как вы можете видеть на живых изображениях, часы имеют физический вращающийся безель, как и его предшественники, Galaxy Watch. Тем не менее, рамки кажутся более тонкими; это объясняет как Samsung удалось втиснуть большие экраны в относительно небольших корпусах. У грядущих умных часов также есть две физические кнопки с правой стороны, похожие на более ранние умные часы Galaxy, но их форма изменилась.

Galaxy Watch 3 будет выпущен с диагональю экрана 1,2 и 1,4 дюйма. Эти два варианта будут иметь размеры 45 x 46,2 x 11,1 мм и 41 x 42,5 x 11,3 мм соответственно. Оба варианта будут иметь конструкцию MIL-STD-810G и сертификацию IP68 на устойчивость к пыли и воде. Они будут представлены в вариантах из нержавеющей стали и титана. Будущие умные часы Samsung будут иметь защиту Corning's Gorilla Glass DX. На борту 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Что касается датчиков, Galaxy Watch 3 будет иметь монитор сердечного ритма с восемью импульсными фотодиодами, мониторинг артериального давления и ЭКГ. Скорее всего, он будет иметь акселерометр, барометр и гироскоп. 41-миллиметровый вариант часов будет питаться от батареи на 247 мАч, а 45-миллиметровый вариант будет комплектоваться батареей на 340 мАч. Оболочка Tizen OS 5.5 из коробки.
Также есть вероятность, что Samsung представит часы в июле, до выхода серии Galaxy Note 20 в августе. Если я не ошибаюсь, в прошлом году Galaxy Watch Active 2 были также представлены до презентации Unpacked в августе.