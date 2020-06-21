ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:36
Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото
18:50
Новый 108 мп сенсор от Samsung
18:42
Samsung Galaxy Note 20 получит мощный Exynos 992
15:15
Для Redmi 7A вышла бета-версия MIUI 11 на базе Android 10
14:07
Xiaomi NextClass.ai NX1: удобный и компактный планшет-моноблок
14:00
Новинка Black Shark первой получит 100-ваттную зарядку
11:00
Концепт смартфона Redmi Note 10 Pro показали на видео
10:00
Ещё не представленный Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендере
20:00
Смартфон Poco M2 Pro прошел сертификацию BIS в Индии
17:25
Вышла стабильная MIUI 12 для Redmi K20 Pro, K30 5G и Xiaomi Mi 9T Pro
16:55
Умный кошачий лоток Xiaomi Catlink Lite: максимум удобства при уходе за котом
18:35
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color выходят на глобальный рынок
эксклюзив
15:00
4 причины выбрать смартфон Realme 6i
13:00
Дизайн Samsung Galaxy Note 20 раскрыт
12:00
Новые смарт часы Galaxy Watch вернут физический безель
10:00
Релиз OnePlus Z все ближе и ближе
08:00
Samsung Galaxy A51 - официальный апдейт One UI 2.1
06:28
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом
эксклюзив
21:53
Samsung Galaxy Unpacked 2020 впервые пройдет в режиме онлайн
эксклюзив
19:00
Процессор с поддержкой 5G для “бедных”: Snapdragon 690 5G
17:30
Анонс смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus ожидается в августе
16:24
Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру
эксклюзив
Бесплатно
16:14
Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco
14:00
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом
12:53
Новые игровые мониторы Xiaomi: презентация уже скоро
12:02
Бренд Poco в скором времени представит новый смартфон
18:48
Qualcomm готовит новый подэкранный сканер отпечатков пальцев
15:40
5G-платформу Qualcomm Snapdragon 775G представят 17 июня
14:32
У смартфонов Redmi Note 9S наблюдаются проблемы с Wi-Fi
12:28
Для Xiaomi Mi 10 уже можно скачать Android 11 Beta 1
эксклюзив
20:00
Дата старта продаж Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2
19:00
Samsung Galaxy S21 не пойдёт на компромиссы
17:21
Готовится к анонсу Xiaomi Mi 10 Pro Plus с обновленной камерой
 Больше новостей
» » Новый 108 мп сенсор от Samsung
-

Новый 108 мп сенсор от Samsung

Поделиться:
MobilZone
470
Samsung работает над обновленной версией своего датчика ISOCELL Bright HM1, по крайней мере, согласно свежему слуху портала Чайна ревю, в котором утверждается, что этот датчик сначала будет использоваться в будущем смартфоне Xiaomi. Этот модернизированный датчик называется ISOCELL Bright HM2 и имеет разрешение 108MP.

Можно с уверенностью предположить, что HM2 также будет использовать технологию Samsung Nonacell, объединяющую девять соседних пикселей по 0,8 микрометра для создания более крупных пикселей 2,4 микрометра для лучшего поглощения света.

Ожидается, что Galaxy Note 20+ (или Note 20 Ultra) будет иметь датчик ISOCELL Bright HM1, как и Galaxy S20 Ultra, а HM2 будет протестирован на смартфоне Xiaomi и в 2021 году, вероятно, перекочует на флагманы Samsung.

Ранее в этом году мы также слышали, что Samsung работает над еще более амбициозным 150-мегапиксельным датчиком Nonacell для четвертого квартала 2020 год.
Здесь также ожидается дебют датчика на китайских смартфонах сначала.
Народ, теперь у нас есть цель - 5 августа, надеюсь чертов мир не сойдет с ума к этому времени и мы насладимся технологическим прогрессом во всей красе.