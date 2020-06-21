Новый 108 мп сенсор от Samsung

Samsung работает над обновленной версией своего датчика ISOCELL Bright HM1, по крайней мере, согласно свежему слуху портала Чайна ревю, в котором утверждается, что этот датчик сначала будет использоваться в будущем смартфоне Xiaomi. Этот модернизированный датчик называется ISOCELL Bright HM2 и имеет разрешение 108MP.



Можно с уверенностью предположить, что HM2 также будет использовать технологию Samsung Nonacell, объединяющую девять соседних пикселей по 0,8 микрометра для создания более крупных пикселей 2,4 микрометра для лучшего поглощения света.



Ожидается, что Galaxy Note 20+ (или Note 20 Ultra) будет иметь датчик ISOCELL Bright HM1, как и Galaxy S20 Ultra, а HM2 будет протестирован на смартфоне Xiaomi и в 2021 году, вероятно, перекочует на флагманы Samsung.



Ранее в этом году мы также слышали, что Samsung работает над еще более амбициозным 150-мегапиксельным датчиком Nonacell для четвертого квартала 2020 год.

Здесь также ожидается дебют датчика на китайских смартфонах сначала.

Народ, теперь у нас есть цель - 5 августа, надеюсь чертов мир не сойдет с ума к этому времени и мы насладимся технологическим прогрессом во всей красе.