Samsung Galaxy Note 20 получит мощный Exynos 992

Обычно Samsung представляет новый чипсет с флагманами Galaxy S, после чего Galaxy Note использует тот же чипсет.Но это изменилось в прошлом году, когда Galaxy Note 10 получил улучшенную версию чипсета Exynos.Хотя откровенно говоря, Samsung это сделали в прошлом году, потому что отставали от Snapdragon, поэтому они решили использовать новый 7-нм чипсет Exynos для Note 10, чтобы привести его в соответствие с 7-нм Snapdragon.Но, похоже, Galaxy Note 20 дела обстоят немного иначе, ведь Samsung планирует довольно большое обновление чипа для линейки Note в этом году.По сообщению ZDNet Korea, Samsung завершила разработку 5-нм чипсетов Exynos, а серийное производство начнется с августа. Этот новый чипсет, который по предыдущим слухам будет назван как Exynos 992, будет использовать недавно анонсированные ядра Cortex A78 и Mali G78 GPU, которые обеспечивают повышение производительности и графики на 20% и 25% соответственно.Мало того, 5-нм чипсет на 50% более эффективен, чем 7-нм чипсет. Но здесь есть одна загвоздка.ZdnetKorea сообщает, что подразделение Samsung по производству чипов пока еще ждет решения мобильного подразделения Samsung о том, буду ли они использовать этот чип в серии Galaxy Note 20 или нет.Хоть и было много сообщение, что это, мол, дело уже решенное и Note 20 получит новый чип, но я бы не стал обольщаться, это вовсе не так. В отчете четко упоминается, что им еще предстоит принять решение по этому вопросу.В любом случае, если информация окажется точной, то Galaxy Note 20 станет довольно значительным обновлением по сравнению с Galaxy S20. Но, конечно, это зависит от подразделения смартфонов Samsung, хотят ли они на самом деле внедрить этот новый процессор в Galaxy Note 20.