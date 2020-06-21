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Для Redmi 7A вышла бета-версия MIUI 11 на базе Android 10

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MobilZone
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В прошлом году компания Xiaomi выпустила доступный смартфон Redmi 7A, стоимостью на старте продаж порядка $85, который изначально работал под управлением фирменной оболочки MIUI 10, основанной на операционной системе Android 9 Pie.
Однако, несмотря на «бюджетность» модели, производитель решил обновить Redmi 7A до более свежей версии фирменного интерфейса MIUI 11, основанного на ОС Android 10.

Пока Xiaomi выкатила бета-версию MIUI 11 на Android 10 для Redmi 7A для европейских пользователей (11.0.1.0.QCMEUXM, скачать можно здесь), но выпуск «беты» для других регионов уже не за горами, а за ними появятся и финальные версии прошивки.
Напомним, Redmi 7A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 720 пикселей, скромный чип Qualcomm Snapdragon 439, 2/3 Гб оперативки, 16/32 Гб встроенной флеш-памяти, основную и фронтальную камеры на 13 Мп и 5 Мп соответственно, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.