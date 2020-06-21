Для Redmi 7A вышла бета-версия MIUI 11 на базе Android 10

В прошлом году компания Xiaomi выпустила доступный смартфон Redmi 7A, стоимостью на старте продаж порядка $85, который изначально работал под управлением фирменной оболочки MIUI 10, основанной на операционной системе Android 9 Pie.
Однако, несмотря на «бюджетность» модели, производитель решил обновить Redmi 7A до более свежей версии фирменного интерфейса MIUI 11, основанного на ОС Android 10.
Пока Xiaomi выкатила бета-версию MIUI 11 на Android 10 для Redmi 7A для европейских пользователей (11.0.1.0.QCMEUXM, скачать можно здесь), но выпуск «беты» для других регионов уже не за горами, а за ними появятся и финальные версии прошивки.
Напомним, Redmi 7A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 720 пикселей, скромный чип Qualcomm Snapdragon 439, 2/3 Гб оперативки, 16/32 Гб встроенной флеш-памяти, основную и фронтальную камеры на 13 Мп и 5 Мп соответственно, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
Однако, несмотря на «бюджетность» модели, производитель решил обновить Redmi 7A до более свежей версии фирменного интерфейса MIUI 11, основанного на ОС Android 10.
Пока Xiaomi выкатила бета-версию MIUI 11 на Android 10 для Redmi 7A для европейских пользователей (11.0.1.0.QCMEUXM, скачать можно здесь), но выпуск «беты» для других регионов уже не за горами, а за ними появятся и финальные версии прошивки.
Напомним, Redmi 7A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440 x 720 пикселей, скромный чип Qualcomm Snapdragon 439, 2/3 Гб оперативки, 16/32 Гб встроенной флеш-памяти, основную и фронтальную камеры на 13 Мп и 5 Мп соответственно, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.