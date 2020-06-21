Xiaomi NextClass.ai NX1: удобный и компактный планшет-моноблок

На своей площадке коллективного финансирования компания Сяоми представила планшетный компьютер под название Xiaomi NextClass.ai NX1. От аналогичных моделей своих конкурентов данное устройство отличается довольно большим экраном. Его диагональ составляет 15,6 дюйма, то есть как у стандартного ноутбука.Компьютер Xiaomi в форм-факторе моноблока оснащается регулируемой подставкой, поэтому проблем с его установкой не возникнет. К преимуществам модели относится еще и наличие качественной акустической системы, а также камеры с поворотным механизмом.Монитор является сенсорным, однако имеется возможность подключения как проводной, так и беспроводной мышки. Реализована также поддержка работы со стилусом, поэтому пользоваться графическими приложениями будет очень удобно.Экран получил встроенный фильтр синего цвета, благодаря чему удается значительно снизить нагрузку на глаза.Новыйоснащен функцией автоматической регулировки яркости, которая изменяется в зависимости от уровня освещенности. Планшет также издает звуковые сигналы в случаях, когда пользователь слишком близко придвинулся к монитору. Эта опция больше ориентирована на детей, которым сложно самостоятельно определить безопасную дистанцию от экрана.Работает планшет Xiaomi NextClass.ai NX1 на базе четырехъядерного процессора с ядрами Cortex-A55. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а размеры внутреннего хранилища равняются 64 гигабайтам. Для задач искусственного интеллекта в чипсете предусмотрен отдельный блок NPU.Список интерфейсов включает в себя разъемы HDMI, LAN, USB Type-A, имеются модули Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi на 2,4 и 5 ГГц.Если приобрести моноблок Сяоми на стадии краудфандинга, то его стоимость составит 250 долларов. После же выхода на китайский рынок цена подрастет до 340 долларов, а когда компьютер «доедет» до Украины и России, то цена новинки легко может достигнуть отметки в 400 долларов.