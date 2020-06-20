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Новинка Black Shark первой получит 100-ваттную зарядку

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MobilZone
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Актуальный флагман Xiaomi 10 Pro может похвастаться 65-ваттной быстрой зарядкой, правда, опционально, но уже продолжительное время инженеры компании работают над доведением до серийного производства технологии быстрой зарядки мощностью 100 Вт. А вчера на просторах Сети появились данные о том, что первым такую серьезную зарядку получит новый геймерский смартфон бренда Black Shark.
К сожалению, пока неизвестно, когда будет представлен новый игровой смартфон Black Shark, но, по слухам, анонс состоится осенью, а в качестве аппаратной основы будет применена еще не представленная платформа Qualcomm Snapdragon 865+.

С другой стороны,  не так давно Лу Вэйбинг (Lu Weibing), президент Xiaomi Group China и глава бренда Redmi, заявил, что технология быстрой зарядки мощностью 100 Вт все еще находится на ранней стадии и на данный момент не готова к массовому производству. При этом он упомянул, что основные проблемы при реализации столь мощной зарядки кроятся в потере ёмкости аккумулятора, сложности технической реализации и безопасности.

Напомним, под торговой маркой Black Shark компания Xiaomi выпускает высокопроизводительные устройства на флагманском «железе», которые ориентированы на любителей мобильных игр. Так, в начале марта этого года был представлен Xiaomi Black Shark 3 Pro, оснащенный топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865 и новейшей оперативной памятью LPDDR5.