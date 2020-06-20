Концепт смартфона Redmi Note 10 Pro показали на видео

Несмотря на то, что Xiaomi усиленно и весьма неплохо продает смартфоны линейки Redmi Note 9, инженеры компании уже работают над аппаратами Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.
Дизайн грядущих новинок бренда Redmi по вполне понятным причинам держится в секрете, но команда Tech Shockin, участники которой любят рисовать рендеры еще не представленных смартфонов, создала и показала на видео концепт старшей модели Redmi Note 10 Pro. И, нужно отметить, смартфон выглядит довольно интересно.
К сожалению, никакой информации о технических характеристиках моделей Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro пока нет. Можно лишь предположить, что аппараты получат платформы MediaTek удачной линейки Dimensity и, возможно, поддержку сетей пятого поколения.
Дизайн грядущих новинок бренда Redmi по вполне понятным причинам держится в секрете, но команда Tech Shockin, участники которой любят рисовать рендеры еще не представленных смартфонов, создала и показала на видео концепт старшей модели Redmi Note 10 Pro. И, нужно отметить, смартфон выглядит довольно интересно.
К сожалению, никакой информации о технических характеристиках моделей Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro пока нет. Можно лишь предположить, что аппараты получат платформы MediaTek удачной линейки Dimensity и, возможно, поддержку сетей пятого поколения.