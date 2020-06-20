Концепт смартфона Redmi Note 10 Pro показали на видео

Несмотря на то, что Xiaomi усиленно и весьма неплохо продает смартфоны линейки Redmi Note 9, инженеры компании уже работают над аппаратами Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.



Дизайн грядущих новинок бренда Redmi по вполне понятным причинам держится в секрете, но команда Tech Shockin, участники которой любят рисовать рендеры еще не представленных смартфонов, создала и показала на видео концепт старшей модели Redmi Note 10 Pro. И, нужно отметить, смартфон выглядит довольно интересно.



К сожалению, никакой информации о технических характеристиках моделей Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro пока нет. Можно лишь предположить, что аппараты получат платформы MediaTek удачной линейки Dimensity и, возможно, поддержку сетей пятого поколения.

