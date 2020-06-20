Ещё не представленный Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендере

На просторах Сети появляется все больше информации о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, премьера которого ожидается к концу лета, а сегодня в китайской соцсети Weibo был опубликован рендер, на котором, как утверждается, показана грядущая новинка.Изображение явно неофициальное, но такой дизайн, чем то похожий на флагманский Xiaomi Mi 10, модельвполне может получить — дисплей, изогнутый по бокам, минимальный отступ снизу, так называемый «подбородок», а фронталка, по всей видимости, скрыта под дисплеем.Кроме того, на рендере показана основная камера, состоящая из пяти модулей в горизонтальной прямоугольном блоке, что тоже вполне может быть.Напомним, Xiaomi Mi Mix приписывают AMOLED-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, платформу Qualcomm Snapdragon 865+ (по другим данным — Snapdragon 875), основную камеру с главным датчиком изображения на 150 Мп, а также аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и 65-ваттной беспроводной зарядки.