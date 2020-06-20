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Ещё не представленный Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендере

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MobilZone
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На просторах Сети появляется все больше информации о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, премьера которого ожидается к концу лета, а сегодня в китайской соцсети Weibo был опубликован рендер, на котором, как утверждается, показана грядущая новинка.

Изображение явно неофициальное, но такой дизайн, чем то похожий на флагманский Xiaomi Mi 10, модель Xiaomi Mi Mix 4 вполне может получить — дисплей, изогнутый по бокам, минимальный отступ снизу, так называемый «подбородок», а фронталка, по всей видимости, скрыта под дисплеем.

Кроме того, на рендере показана основная камера, состоящая из пяти модулей в горизонтальной прямоугольном блоке, что тоже вполне может быть.

Напомним, Xiaomi Mi Mix приписывают AMOLED-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, платформу Qualcomm Snapdragon 865+ (по другим данным — Snapdragon 875), основную камеру с главным датчиком изображения на 150 Мп, а также аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и 65-ваттной беспроводной зарядки.