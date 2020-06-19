Вышла стабильная MIUI 12 для Redmi K20 Pro, K30 5G и Xiaomi Mi 9T Pro

Компания Xiaomi продолжает активно тестировать новую версию фирменного интерфейса MIUI 12, а некоторые модели уже получили стабильную версию прошивки. Речь идет об обновлениях 12.0.1.0.QFKCNXM для Redmi K20 Pro, 12.0.1.0.QGICNXM для Redmi K30 5G и 12.0.1.0.QFKCNXM для Xiaomi Mi 9T Pro.



Как видно, речь идет о китайских версиях прошивок, но их выход говорит о том, что разработчики выпустят глобальные версии MIUI 12 для Redmi K20 Pro, K30 5G и Xiaomi Mi 9T Pro уже в скором времени.

Также нужно отметить, что прошивки MIUI 12.0.1.0 основаны на операционной системе Android 10, а версии MIUI 12 на базе ОС Android 11 начнут выходить только осенью.



Напомним, новая версия фирменной оболочки MIUI 12 приносит на устройства Xiaomi, Redmi и Poco переработанный интерфейс, более плавную анимацию, обновленную тёмную тему, суперобои, а также повышает безопасность и общую стабильность системы.

P.S.