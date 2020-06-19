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Умный кошачий лоток Xiaomi Catlink Lite: максимум удобства при уходе за котом

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MobilZone
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На краудфандинговой площадке компании Сяоми появился продукт, который по достоинству должны оценить все кошатники. Речь идет об умном кошачьем лотке Xiaomi Catlink Lite. Ранее, кстати, компания уже выпустила умный дом для кошек, который больше напоминает космическую станцию.

Разработчики устройства предполагают, что его использование позволит хозяину кота забыть о неприятных процедурах по уборке кошачьего туалета.

Что же представляет собой умный лоток?

Габариты умного лотка для животных Xiaomi равняются 60х71х58 см при массе 9 кг. Конструкция – двойная, включает в себя основание, сверху которого размещен шарообразный отсек.

В верхней части предусмотрена съемная верхняя крышка, а также отсек, где хранится в герметичном пакете загрязненный наполнитель. Объем сборного контейнера составляет 13 литров.

Принцип работы лотка заключается в том, что после покидания животным туалета, производится автоматическое очищение. Очистка осуществляется автоматически через 3 минуты после того, как кот покинул лоток. За это отвечают встроенные высокочувствительные датчики, которые распознают объекты с минимальным весом 1,5 кг. Однако если питомец вдруг решит вернуться на лоток во время работы системы очистки, то вращение барабанов, с помощью которых и производится уборка, немедленно прекращается.

Новый товар для животных от компании Xiaomi предлагается по цене в 140 долларов, но эта цена действует только во время сбора средств на коллективной площадке финансирования. Когда же устройство поступит в широкую продажу, то планируется увеличение стоимости до 240 долларов.