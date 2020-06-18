4 причины выбрать смартфон Realme 6i

Первая причина, это его шикарный дизайн. Вы получаете не просто скучный пластиковый прямоугольник, а очень красивый корпус. Он выполнен в двух цветах: зеленый и белый. В обоих случаях на корпусе очень интересный узор из вертикальных линий.



Вторая причина, это его мощность. Здесь установлен Helio G80 от компании MediaTek. Работает он вкупе с графическим процессором Mali-G52 MC2 и 3Gb оперативной памяти. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 202275 баллов.



Третья причина - камеры. Тыловых тут целых четыре: основная на 48Mp, широкоугольная на 8Mp, макро на 2Mp и портретник на 2Mp. Смартфон может снимать видео в 4K при 30fps. Кроме того, нельзя не отметить его фронтальную камеру с разрешением 16Mp.



Ну и конечно, нельзя не отметить его шикарный аккумулятор. Его объем составляет целых 5000мАч, чего хватит на двоне суток умеренного использования. Также он поддерживает быструю зарядку мощностью да 18W, которая заряжает смартфон до 100% за 55 минут.