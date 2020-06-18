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Дизайн Samsung Galaxy Note 20 раскрыт

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MobilZone
434
О Samsung Galaxy Note 20 мы знаем практически всё, что касается характеристик. Мы знаем, что будет две модели, базовый Note 20 и прокачанный Note 20+
Сегодня же мы с вами посмотрим на дизайн Galaxy Note 20, а также узнаем характеристики камер.
Начнем с того, что Ice Universe поделился парой предварительных чертежей производителей чехлов для будущего фаблета Самсунг.

Фактически, передняя часть выглядит довольно похоже на Galaxy Note 10. На задней панели телефона виден прямоугольный модуль камеры с тремя большими датчиками и одним маленьким датчиком, что больше похоже на модуль камеры Galaxy S20.
Но не стоит воспринимать эти чертежи серьезно, так как это условно схематичные чертежи, которые дают общее представление о внешнем виде устройства.
Кроме этого, нельзя проигнорировать качественные неофициальные рендеры Galaxy Note 20, которые появились в сети.

Имейте в виду, что эти рендеры исходят от неизвестного источника, но они выглядят очень убедительными и логичными. Тем более сам иcточник говорит, что не все элементы имеют под собой подтверждение.

То есть, как я полагаю, это рендеры нарисовали на основе тех же чертежей для производителей чехлов, которые Самсунг начинает сейчас рассылать производителям.


Здесь мы можем увидеть некоторые интересные конструктивные изменения по сравнению с серией Galaxy Note 10.
Эти изменения включают смещение кнопок регулировки громкости с правой стороны телефона, что будет соответствовать всем флагманским смартфонам Samsung.

Общий дизайн Galaxy Note 20 очень похож на Galaxy S20. В модуле камеры мы видим прямоугольный зум-объектив перископ, который Samsung представил на Galaxy S20 Ultra. И это первый сигнал о неточности рендеров.

Это потому, что крайне маловероятно, что Samsung будет оснащать обе модели Note 20 зум-камерой S20 Ultra.
Из соображений стоимости, скорее всего, Samsung сделает зум перископ эксклюзивным для более крупной модели.
Фактически, согласно недавнему слуху, даже Galaxy Note 20+ может не предлагать уровни масштабирования выше, чем у Galaxy S20 Ultra, хотя это, очевидно, связано с тем, что так называемая функция 100 кратного зума на S20 Ultra - это скорее маркетинговая уловка, так как на деле 100 кратное увеличение почти бесмысленно и от него будут отказываться на Note20+.


Конечно, еще неизвестно, насколько эти рендеры похожи на реальный продукт, какими бы достоверными они ни казались. До запуска Galaxy Note 20 еще несколько месяцев, и поэтому все слухи и утечки должны рассматриваться со здоровой дозой скептицизма.
Тем не менее, учитывая всегда надежного Ice Universe, мы можем быть уверены, что этот дизайн очень близок к правде.
И у меня единственное пожелание к линейке Note 20, чтобы она была не такая толстая как S20 Ultra, а оставила ту элегантность, которая была на Note 10.
Вообще, дизайн Galaxy Note 10 на мой взгляд - один из лучших дизайнов за всю историю смартфонов по сей день. И поэтому я бы хотел, чтобы это сохранилось и с новым поколением фаблетов Самсунг.