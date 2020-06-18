Дизайн Samsung Galaxy Note 20 раскрыт

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Умные часы Xiaomi Mi Watch Color выходят на глобальный рынок

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Релиз OnePlus Z все ближе и ближе

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Процессор с поддержкой 5G для “бедных”: Snapdragon 690 5G

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Анонс смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus ожидается в августе

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Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру

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Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco

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Новые игровые мониторы Xiaomi: презентация уже скоро

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Бренд Poco в скором времени представит новый смартфон

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У смартфонов Redmi Note 9S наблюдаются проблемы с Wi-Fi

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