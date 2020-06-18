Релиз OnePlus Z все ближе и ближе

Раннее OnePlus официально подтвердили анонс мидрэнжера в июле для Индии и Европы. OnePlus Z под номером модели AC2003 засветился Geekbench с некоторыми важными деталями.Телефон набрал 612 баллов в одноядерном тесте и 1955 баллов в многоядерном. Также мы видим, что телефон работает на чипсете Snapdragon 765G, как предполагалось ранее. Но что шокирует, устройству отрядили целых 12 ГБ оперативной памяти и Android 10.Это скорее всего топовая версия, когда начальная все же начнется с 6 Гб ОЗУ.Из нефоциальных рендеров по заводским характеристикам мы уже знаем, что OnePlus Z будет оснащен дисплеем с отверстием по середине и тройной камерой сзади. Слухи указывают на AMOLED-дисплей, и учитывая приверженность OnePlus к дисплеям с высокой частотой обновления, мы можем ожидать, что он будет поддерживать по крайней мере 90 Гц