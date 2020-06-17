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Samsung Galaxy Unpacked 2020 впервые пройдет в режиме онлайн

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MobilZone
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В этом году мероприятие Galaxy Unpacked пройдет впервые для Samsung в режиме онлайн, согласно новому отчету из Южной Кореи.

Мы ожидаем увидеть помимо двух смартфонов Galaxy Note 20, новое сгибаемое чудо Galaxy Fold 2 с S-Pen в комплекте да ещё и по более низкой цене, чем оригинальный Fold.

Кроме того, два планшета Galaxy Tab S6 разных размеров, которые так нужны Андроид семье для полноценной конкуренции с решением от Apple этого года.

Также будут и мелочевки, такие как беспроводные наушники Galaxy BudsX в новом уникальном формфакторе, который также вызывает интерес.

И наконец новые смарт-часы. Пока мы не знаем будут ли это Galaxy Watch Active 3 или же Galaxy Watch 2, но они точно будут.
Жалко, что все это пройдет не в очень привычном для нас формате, но я думаю Samsung придумают для что-то интересное.
Ожидается, что анонс будет сделан в августе этого года, но точная дата пока не указана.