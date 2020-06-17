Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру

Смартфоны Xiaomi, которые получат новое приложение камеры:

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Redmi K20 Pro/Redmi K20

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco F1/Pocophone F1

Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9

Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T

Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual

Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S

Redmi 7/Redmi 7A

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Смартфоны Xiaomi, которые получат «суперобои»:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi Mix 3

Redmi K20 Pro

Poco F2 Pro

Смартфоны Xiaomi, которые получат анимированные иконки:

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Redmi K20 Pro/Redmi K20

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco F1/Pocophone F1

Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9

Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T

Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual

Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S

Redmi 7

Redmi Y3

Xiaomi Mi Max 3

Как известно, в новой версии фирменной оболочки MIUI 12 компания Xiaomi серьезно переработала приложение камеры. Так, был переработан интерфейс, добавлены новые режимы, в приложении появилась возможность изменения цветовой палитры, звуковых эффектов, полноэкранная съемка, а кнопка спуска затвора стала значительно меньше.Но, как выяснилось, не все смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые будут обновлены до MIUI 12 получат новое стоковое приложение камеры. Кроме того, не все аппараты производителя наделят «суперобоями» и анимированными иконками.По всей видимости, только смартфоны с AMOLED-дисплеями.