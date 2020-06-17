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Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру

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MobilZone
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Как известно, в новой версии фирменной оболочки MIUI 12 компания Xiaomi серьезно переработала приложение камеры. Так, был переработан интерфейс, добавлены новые режимы, в приложении появилась возможность изменения цветовой палитры, звуковых эффектов, полноэкранная съемка, а кнопка спуска затвора стала значительно меньше.

Но, как выяснилось, не все смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые будут обновлены до MIUI 12 получат новое стоковое приложение камеры. Кроме того, не все аппараты производителя наделят «суперобоями» и анимированными иконками.

Смартфоны Xiaomi, которые получат новое приложение камеры:

  • Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Redmi K20 Pro/Redmi K20
  • Poco F2 Pro
  • Poco X2
  • Poco F1/Pocophone F1
  • Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
  • Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
  • Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
  • Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
  • Redmi 7/Redmi 7A
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi Y3

Смартфоны Xiaomi, которые получат «суперобои»:

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Redmi K20 Pro
  • Poco F2 Pro
По всей видимости, только смартфоны с AMOLED-дисплеями.

Смартфоны Xiaomi, которые получат анимированные иконки:

  • Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Redmi K20 Pro/Redmi K20
  • Poco F2 Pro
  • Poco X2
  • Poco F1/Pocophone F1
  • Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
  • Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
  • Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
  • Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
  • Redmi 7
  • Redmi Y3
  • Xiaomi Mi Max 3