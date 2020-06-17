Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру

Как известно, в новой версии фирменной оболочки MIUI 12 компания Xiaomi серьезно переработала приложение камеры. Так, был переработан интерфейс, добавлены новые режимы, в приложении появилась возможность изменения цветовой палитры, звуковых эффектов, полноэкранная съемка, а кнопка спуска затвора стала значительно меньше.
Но, как выяснилось, не все смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые будут обновлены до MIUI 12 получат новое стоковое приложение камеры. Кроме того, не все аппараты производителя наделят «суперобоями» и анимированными иконками.
Но, как выяснилось, не все смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые будут обновлены до MIUI 12 получат новое стоковое приложение камеры. Кроме того, не все аппараты производителя наделят «суперобоями» и анимированными иконками.
Смартфоны Xiaomi, которые получат новое приложение камеры:
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Redmi K20 Pro/Redmi K20
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Poco F1/Pocophone F1
- Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
- Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
- Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
- Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
- Redmi 7/Redmi 7A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Y3
Смартфоны Xiaomi, которые получат «суперобои»:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi Mix 3
- Redmi K20 Pro
- Poco F2 Pro
Смартфоны Xiaomi, которые получат анимированные иконки:
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Redmi K20 Pro/Redmi K20
- Poco F2 Pro
- Poco X2
- Poco F1/Pocophone F1
- Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
- Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
- Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
- Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Xiaomi Mi Max 3