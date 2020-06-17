ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:53
Samsung Galaxy Unpacked 2020 впервые пройдет в режиме онлайн
эксклюзив
19:00
Процессор с поддержкой 5G для “бедных”: Snapdragon 690 5G
17:30
Анонс смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus ожидается в августе
16:24
Смартфоны Xiaomi с MIUI 12 получат новую камеру
эксклюзив
Бесплатно
16:14
Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco
14:00
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом
12:53
Новые игровые мониторы Xiaomi: презентация уже скоро
12:02
Бренд Poco в скором времени представит новый смартфон
18:48
Qualcomm готовит новый подэкранный сканер отпечатков пальцев
15:40
5G-платформу Qualcomm Snapdragon 775G представят 17 июня
14:32
У смартфонов Redmi Note 9S наблюдаются проблемы с Wi-Fi
12:28
Для Xiaomi Mi 10 уже можно скачать Android 11 Beta 1
эксклюзив
20:00
Дата старта продаж Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2
19:00
Samsung Galaxy S21 не пойдёт на компромиссы
17:21
Готовится к анонсу Xiaomi Mi 10 Pro Plus с обновленной камерой
15:01
Дизайн Xiaomi Mi CC 10 подтвержден производителем чехлов
11:55
Xiaomi готовит 5G-смартфон на чипе MediaTek Dimensity 1000+
11:38
Xiaomi выпустит смартфон Redmi 8A Dual в новой версии
20:00
Каким будет Samsung Galaxy Note 20
19:07
Xiaomi представили новый Redmi 9
17:01
Планшет Galaxy Tab S7 - дизайн раскрыт
15:35
В TENAA замечен смартфон Redmi 9 в версии 6 и 128 Гб
13:25
Отключаем вредоносные процессы MIUI 11
16:31
Huawei нанес сокрушительный удар по Apple
15:00
Глобальную версию Mi Band 5 ждать придется недолго
13:42
Qualcomm Snapdragon 865+ протестировали в AnTuTu
12:19
Смартфон Redmi 9A засветился на сайте регулятора FCC
20:51
Xiaomi Mi Band 5 представлен, NFC, новая зарядка и отличная цена
20:38
OPPO Band: новый фитнес-браслет со стандартным набором функций и NFC
13:41
Два флагмана Xiaomi начали получать стабильную MIUI 12
13:38
Свежая информация о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4
12:16
Kuberg Freerider — отличный вариант для начинающих на мотокроссе
17:30
Умная зубная щетка Xiaomi Mijia T500C Sonic за 38 долларов
 Больше новостей
» » Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco
-

Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco

Поделиться:
MobilZone
292
Еще в конце марта прошлого года было выпущено достаточно интересное приложение Energy Ring, которое превращает область вокруг отверстия фронтальной камеры в индикатор заряда батареи. При этом различные параметры этого кольца можно настраивать.
В частности, имеется возможность изменять цвет индикатора, его толщину и направление движения, а также выбирать различные варианты анимации. Как утверждает разработчик, приложение практически не нагружает аппаратную платформу устройства и не влияет на уровень заряда батареи.


Изначально приложение было предназначено для смартфонов Samsung Galaxy S10 / S10e, но со временем разработчик пополнял список совместимых моделей и в него уже входит достаточно много устройств, включая аппараты Xiaomi, Redmi, Poco, OnePlus, Oppo, Realme, Huawei, Honor, Vivo и iQOO:
  • Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro
  • Redmi K30 4G / K30 5G / K30 Racing Edition / K30i
  • Redmi Note 9 / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max / Note 9S
  • Poco X2
  • OnePlus 8/8 Pro
  • Oppo Find X2 Pro
  • Realme 6/6 Pro
  • Huawei P40 Pro / P40 Lite
  • Huawei Nova 4 / 5T
  • Honor 20 / View 20
  • Vivo Z1 Pro
  • iQOO 3 5G
Установить приложение Energy Ring для смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и других производителей можно из Play Маркета, скачав версию Energy Ring — General Edition!