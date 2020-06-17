Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco

Еще в конце марта прошлого года было выпущено достаточно интересное приложение Energy Ring, которое превращает область вокруг отверстия фронтальной камеры в индикатор заряда батареи. При этом различные параметры этого кольца можно настраивать.
В частности, имеется возможность изменять цвет индикатора, его толщину и направление движения, а также выбирать различные варианты анимации. Как утверждает разработчик, приложение практически не нагружает аппаратную платформу устройства и не влияет на уровень заряда батареи.
Изначально приложение было предназначено для смартфонов Samsung Galaxy S10 / S10e, но со временем разработчик пополнял список совместимых моделей и в него уже входит достаточно много устройств, включая аппараты Xiaomi, Redmi, Poco, OnePlus, Oppo, Realme, Huawei, Honor, Vivo и iQOO:
В частности, имеется возможность изменять цвет индикатора, его толщину и направление движения, а также выбирать различные варианты анимации. Как утверждает разработчик, приложение практически не нагружает аппаратную платформу устройства и не влияет на уровень заряда батареи.
Изначально приложение было предназначено для смартфонов Samsung Galaxy S10 / S10e, но со временем разработчик пополнял список совместимых моделей и в него уже входит достаточно много устройств, включая аппараты Xiaomi, Redmi, Poco, OnePlus, Oppo, Realme, Huawei, Honor, Vivo и iQOO:
- Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro
- Redmi K30 4G / K30 5G / K30 Racing Edition / K30i
- Redmi Note 9 / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max / Note 9S
- Poco X2
- OnePlus 8/8 Pro
- Oppo Find X2 Pro
- Realme 6/6 Pro
- Huawei P40 Pro / P40 Lite
- Huawei Nova 4 / 5T
- Honor 20 / View 20
- Vivo Z1 Pro
- iQOO 3 5G