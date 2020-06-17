Приложение Energy Ring адаптировали для Xiaomi, Redmi и Poco

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Еще в конце марта прошлого года было выпущено достаточно интересное приложение, которое превращает область вокруг отверстия фронтальной камеры в индикатор заряда батареи. При этом различные параметры этого кольца можно настраивать.В частности, имеется возможность изменять цвет индикатора, его толщину и направление движения, а также выбирать различные варианты анимации. Как утверждает разработчик, приложение практически не нагружает аппаратную платформу устройства и не влияет на уровень заряда батареи.Изначально приложение было предназначено для смартфонов Samsung Galaxy S10 / S10e, но со временем разработчик пополнял список совместимых моделей и в него уже входит достаточно много устройств, включая аппараты Xiaomi, Redmi, Poco, OnePlus, Oppo, Realme, Huawei, Honor, Vivo и iQOO:Установить приложение Energy Ring для смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и других производителей можно из Play Маркета, скачав версию Energy Ring — General Edition!