Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом

Компания Сяоми готовит обновленную версию одного из самых удачных своих смартфонов –. Новая модификация получит приставку +, которая будет отличаться рядом особенностей от стандартной Про-версии.В качестве процессора на Xiaomi Mi 10 Pro+ будет устанавливаться Snapdragon 865, хотя ранее предполагалось использование чипсета 865 Plus. Частота обновления экрана по сравнению с базовой модификацией подрастет с 90 до 120 Гц.Еще один бонус для будущих покупателей Ми 10 Про Плюс – поддержка технологии быстрой 65-Ваттной зарядки. У предшественника мощность зарядки составляет 50 Вт.Однако ключевая особенность нового флагманского смартфона Сяоми будет заключаться в возможностях основной фотокамеры. 108-мегапиксельный датчик камеры получит поддержку 12-кратного оптического зума. У Pro-версии фотокамера обладает 10-кратным оптическим зумом.Предположительно, смартфон будет оборудован 16 Гб оперативной памяти, что станет новым рекордом для мобильных телефонов. На этом фоне Ми 10 Про с 12 гигабайтами «оперативки» уже не будет выглядеть столь внушительно.О точных сроках выхода новинки пока ничего не известно, но ждать ее в любом случае не стоит раньше осени 2020 года. Ориентировочная цена – 850-1000 долларов.