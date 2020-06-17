Бренд Poco в скором времени представит новый смартфон

«Мы определенно собираемся запустить новый телефон в ближайшее время… Мы хотим, чтобы наша философия была перенесена в разные ценовые диапазоны» — заявил Манмохан.

Сегодня руководитель подразделения Poco India Манмохан (C Manmohan) в интервью изданию Hindustan Times Tech объявил о том, что производитель представит свой новый смартфон в ближайшие 20-25 дней.К сожалению, топ-менеджер не уточнил ни названия грядущей новинки, ни ее ключевые характеристики, но аналитики сходятся во мнении, что будет представлен смартфон, о котором на просторах Сети уже появлялись различные слухи.В частности, есть вероятность того, что Poco M2 Pro будет клоном модели Redmi Note 9 Pro, основанной на платформе Qualcomm Snapdragon 720G.