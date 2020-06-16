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Qualcomm готовит новый подэкранный сканер отпечатков пальцев

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MobilZone
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Как известно, помимо однокристальных систем для мобильных устройств и другой полупроводниковой продукции, компания Qualcomm занимается и разработкой модулей сканеров отпечатков пальцев.
Вчера инсайдеры рассказали о том, что Qualcomm готовит новый тип дактилоскопического датчика для размещения под экраном смартфона, который получит повышенную скорость срабатывания и более большую рабочую площадь.

В частности, по сведениям Digital Chat Station, Qualcomm уже тестирует ультразвуковой подэкранный биометрический сенсор с размерами 20 х 30 мм. Как утверждает источник, новый датчик появится на рынке в следующем году вместе с топовой платформой Qualcomm Snapdragon 875 и будет применяться во флагманских смартфонах 2021 года.
Помимо этого, у Qualcomm есть еще один новый сканер — 3D Sonic Max второго поколения, который, как ожидается, дебютирует в линейке Samsung Galaxy Note 20 в августе этого года.