Qualcomm готовит новый подэкранный сканер отпечатков пальцев





Как известно, помимо однокристальных систем для мобильных устройств и другой полупроводниковой продукции, компания Qualcomm занимается и разработкой модулей сканеров отпечатков пальцев.Вчера инсайдеры рассказали о том, чтоготовит новый тип дактилоскопического датчика для размещения под экраном смартфона, который получит повышенную скорость срабатывания и более большую рабочую площадь.В частности, по сведениям Digital Chat Station, Qualcomm уже тестирует ультразвуковой подэкранный биометрический сенсор с размерами 20 х 30 мм. Как утверждает источник, новый датчик появится на рынке в следующем году вместе с топовой платформой Qualcomm Snapdragon 875 и будет применяться во флагманских смартфонах 2021 года.Помимо этого, у Qualcomm есть еще один новый сканер — 3D Sonic Max второго поколения, который, как ожидается, дебютирует в линейке Samsung Galaxy Note 20 в августе этого года.