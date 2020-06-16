5G-платформу Qualcomm Snapdragon 775G представят 17 июня

Вчера стало известно о том, что завтра, 17 июня, компания Qualcomm представит свою новую 5G-платформу Snapdragon 775G, которая носит внутреннюю маркировку SM7350.Полных технических подробностей опока нет, но сообщается, что новый чип будет на 40% быстрее Snapdragon 765G в плане производительности процессорных ядер и на 50% — в плане графической составляющей. Кроме того, 6-нм техпроцесс увеличит энергоэффективность платформы.По неподтвержденной информации, первым смартфоном, оснащенным SoC Qualcomm Snapdragon 775G станет Xiaomi Mi CC 10, премьера которого ожидается в ближайшее время.