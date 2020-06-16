У смартфонов Redmi Note 9S наблюдаются проблемы с Wi-Fi

В конце марта этого года компания Xiaomi представила достаточно интересный смартфон Redmi Note 9S, а теперь на форумах Mi Community и XDA Developers появились сообщения владельцев этой модели о странной проблеме с Wi-Fi.



Как сообщают пользователи, Redmi Note 9S самостоятельно отключается от сети Wi-Fi через 10-15 минут после блокировки экрана, а после разблокировки подключение к Wi-Fi не восстанавливается. При этом жалобы поступают от владельцев аппаратов с глобальными и европейскими прошивками, с индийскими таких проблем не наблюдается.



Также говорится о том, что прошивка MIUI 11.0.8.0 Global Stable частично исправляет ошибку, но появляется другая проблема. Так, обычно для обновления IP-адреса Android-смартфоны подключаются к сети Wi-Fi каждые несколько часов, а Redmi Note 9S проводит эту процедуру каждые несколько минут.



Проблема по всей видимости носит программный характер и с последующим обновлением должна быть решена.

UPD: Также сообщается об аналогичных проблемах с Redmi Note 9 Pro, но уточняется, что ошибка возникает не со всеми Wi-Fi роутерами. Такая же ситуация и с Redmi Note 8 Pro, который «не дружит» со старыми роутерами TP-Link.