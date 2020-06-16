Для Xiaomi Mi 10 уже можно скачать Android 11 Beta 1

На прошлой неделе, после того, как Google представила публичную версию Android 11 Beta 1, компания Xiaomi объявила о том, что в скором времени выпустит прошивки на основе этой «беты» для для смартфонов Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Poco F2 Pro.
Нужно отметить, что разработчики Xiaomi сработали достаточно оперативно и прошивка на базе Android 11 Beta 1 уже готова для модели Xiaomi Mi 10.
Впрочем, Xiaomi не рекомендует устанавливать данную прошивку для постоянного использования и подчеркивает, что она предназначена для разработчиков.
В любом случае, установить «бету» может любой желающий на свой страх и риск, а скачать Android 11 Beta 1 для Xiaomi Mi10 можно с официального сайта (установка осуществляется через Fastboot). Здесь нужно отметить, что прошивка основана на AOSP и представляет собой чистую ОС Android без фирменного интерфейса MIUI.
Выход прошивки на Android 11 Beta 1 для Xiaomi Mi 10 Pro и Poco F2 Pro ожидается немного позднее.
Нужно отметить, что разработчики Xiaomi сработали достаточно оперативно и прошивка на базе Android 11 Beta 1 уже готова для модели Xiaomi Mi 10.
Впрочем, Xiaomi не рекомендует устанавливать данную прошивку для постоянного использования и подчеркивает, что она предназначена для разработчиков.
В любом случае, установить «бету» может любой желающий на свой страх и риск, а скачать Android 11 Beta 1 для Xiaomi Mi10 можно с официального сайта (установка осуществляется через Fastboot). Здесь нужно отметить, что прошивка основана на AOSP и представляет собой чистую ОС Android без фирменного интерфейса MIUI.
Выход прошивки на Android 11 Beta 1 для Xiaomi Mi 10 Pro и Poco F2 Pro ожидается немного позднее.