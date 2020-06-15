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Дата старта продаж Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2

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MobilZone
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Что ж, через два месяца Samsung порадует нас огромным количеством новых девайсов. Ранее мы узнали дату мероприятия Galaxy Unpacked - 5 августа, где все в основном ждут увидеть линейку элегантных Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, а также эпохального Galaxy Fold 2.

До сих пор не обсуждалось, когда именно эти устройства будут доступны для широкой общественности в продаже.
Американский ютубер Джон Проссер, известный точными утечками по Apple, сообщил, что Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G будут выпущены 20 августа, то есть через две недели после мероприятия с презентаций.

При любых других обстоятельствах можно было бы ничему не удивляться, но в связи со всем проблемами вызванными пандемией, можно только поаппладировать Samsung за то, что они все делают по плану.

Даты запуска, очевидно, будут варьироваться в зависимости от рынка, но основные рынки получат эти устройства 20 августа.