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Samsung Galaxy S21 не пойдёт на компромиссы

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MobilZone
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Samsung делает лучшие OLED панели и каждый, от Apple и OnePlus до самого Samsung, используют их на своих телефонах. Но несколько недель назад мы узнали, что Samsung тестирует OLED-панели от BOE, китайского производителя дисплеев, как более дешевую альтернативу OLED-экранам для использования на базовой моделе Galaxy S21. Тогда как S21+ и S20 Ultra будут в любой случае на лисплеях Samsung.
Однако? пару дней назад в Южнокорейских СМИ появилась новая информация.

Samsung всё таки продолжит использовать свои OLED-панели, потому что те из BOE не прошли проверку качества Samsung. На самом деле панели BOE не прошли даже первый этап тестирования.

Очевидно, что компании проводят различные испытания, прежде чем приступить к массовому производству. Samsung заказала партию 6,67-дюймовых OLED-панелей у BOE с частотой обновления 90 Гц для использования в Galaxy S21. Однако BOE, похоже, провалили первый этап испытаний дисплея, что в некотором смысле является хорошей новостью для потребителей Samsung, поскольку дисплеи Samsung считаются лучшими дисплеями для смартфонов на рынке.

Когда вы платите 1000 долларов за телефон, Вы ожидаете, что он будет состоять из лучших компонентов. Так что это хорошая новость, что Samsung придерживается своих дисплеев для Galaxy S21.
Также сообщается, что панели BOE не прошли этап тестирования даже для iPhone 12. BOE, LG Display и Samsung Display должны были поставлять OLED-экраны для iPhone серии 12. Но в итоге 80% заказов на экраны для следующего iPhone обеспечит Samsung.