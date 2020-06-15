Дизайн Xiaomi Mi CC 10 подтвержден производителем чехлов

Недавно на онлайн-площадке Alibaba появились в продаже защитные стекла для еще не представленного смартфона, благодаря чему был раскрыт дизайн аппарата, а пару дней назад в интернет-магазине Taobao начали предлагать чехлы для него.Судя по всему, молодежный смартфон Xiaomi Mi CC 10 получит круглый блок основной камеры, состоящей из четырех модулей. При этом на изображениях не видна фронтальная камера, хотя по слухам, она будет врезана в дисплей в левом верхнем углу.Точные характеристики Xiaomi Mi CC 10 пока не раскрываются, но ожидается, что смартфон, проходящий под кодовым именем Xiaomi CAS, получит OLED-дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, 5G-платформу Qualcomm Snapdragon 775G, тыльную камеру с главным датчиком изображения на 108 Мп (по другим данным — 144 Мп) и 12х оптическим зумом, а также модуль NFC.