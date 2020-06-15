Xiaomi готовит 5G-смартфон на чипе MediaTek Dimensity 1000+

В мае этого года тайваньский чипмейкер MediaTek представил производительную 5G-платформу Dimensity 1000+, а первым аппаратом на данном чипе стал iQOO Z1, показывающий отличные результаты в синтетических тестах.Теперь же стало известно о том, что на платформе MediaTek Dimensity 1000+ будет основана одна из новинок бренда Xiaomi или Redmi, которая, как ожидается, на старте продаж будет стоить 2000 юаней (~$282).Кроме того, ранее уже появлялась информация о том, что Xiaomi или Redmi выпустит смартфон с дисплеем, имеющим частоту обновления картинки 144 Гц, а так как Dimensity 1000+ поддерживает такие экраны, по всей видимости речь идет об одном и том же аппарате.Напомним, чип Dimensity 1000+, который производится по 7-нм нормам техпроцесса, включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, графику ARM Mali-G77 MC9, а также 5G-модем со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.По предварительным данным, премьера смартфона Xiaomi или Redmi на SoC MediaTek Dimensity 1000+ состоится уже в следующем месяце.