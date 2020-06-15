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Xiaomi выпустит смартфон Redmi 8A Dual в новой версии

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MobilZone
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Вице-президент компании Xiaomi и руководитель подразделения Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) рассказал на своей страничке в Twitter о том, что смартфон Redmi 8A Dual вскоре будет выпущен в версии 3/64 Гб по цене порядка $118. Изначально аппарат предлагался в двух вариантах — 2/32 Гб и 3/32 Гб.

Напомним, бюджетный смартфон Redmi 8A Dual получил 6,22-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1520 х 720 точек, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5, скромный чип Qualcomm Snapdragon 439, двойную основную камеру с датчиками изображения на 13 и 2 Мп, 8-мегапиксельную фронталку, а также аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Дактилоскопический сканер Redmi 8A Dual не достался, его функцию выполняет система распознавания лиц с помощью фронтальной камеры.