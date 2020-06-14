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Каким будет Samsung Galaxy Note 20

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MobilZone
232
Первым и самым заметным изменением будет экран. Если в Galaxy Note 10 он был изогнут по краям, то в Galaxy Note 20 края будут прямые. Во всяком случае, маленькая версия точно будет такой.

Работать новинки будут на процессоре Exynos 922. Батареи будут объемом 4170/4370мАч. Экраны обеих моделей будут поддерживать частоту обновления кадров 120Гц, однако разрешение экранов будет разное: FHD+ для младшей и QHD+ для старшей.

Форма камер будет как и в линейке Galaxy S20, а именно прямоугольная. Основной модуль на 108Mp, широкоугольный на 12Mp, телеобъектив на 13Mp и лазерный автофокус.

Точная дата презентации пока неизвестная. Представят смартфоны вместе с новыми гибкими девайсами серии Galaxy Fold. Цена самой дорогой версии составит 1699$.