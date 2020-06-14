ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Каким будет Samsung Galaxy Note 20
19:07
Xiaomi представили новый Redmi 9
17:01
Планшет Galaxy Tab S7 - дизайн раскрыт
15:35
В TENAA замечен смартфон Redmi 9 в версии 6 и 128 Гб
13:25
Отключаем вредоносные процессы MIUI 11
16:31
Huawei нанес сокрушительный удар по Apple
15:00
Глобальную версию Mi Band 5 ждать придется недолго
13:42
Qualcomm Snapdragon 865+ протестировали в AnTuTu
12:19
Смартфон Redmi 9A засветился на сайте регулятора FCC
20:51
Xiaomi Mi Band 5 представлен, NFC, новая зарядка и отличная цена
20:38
OPPO Band: новый фитнес-браслет со стандартным набором функций и NFC
13:41
Два флагмана Xiaomi начали получать стабильную MIUI 12
13:38
Свежая информация о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4
12:16
Kuberg Freerider — отличный вариант для начинающих на мотокроссе
17:30
Умная зубная щетка Xiaomi Mijia T500C Sonic за 38 долларов
16:02
OPPO ColorOS получает Android 11
14:16
Надувной электрический мопед Poimo
13:20
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro начали получать стабильную MIUI 12
11:44
Samsung Galaxy Note 20+ полные характеристики камеры
09:40
Samsung Galaxy Fold 2 запущен в массовое производства
21:46
Samsung Galaxy Watch покажут на презентации вместе с Galaxy Note 20
19:00
Xiaomi представила свой первый монитор под брендом Reami
17:56
Какие смартфоны Xiaomi не получат новенький Android 11
17:10
Redmi 9 неожиданно появился в продаже в магазинах Xiaomi
13:17
Xiaomi набирает тестеров для глобальной MIUI 12
19:30
Дизайн смартфона Xiaomi CC 10 раскрыли до анонса
18:00
Смотрим на нового конкурента Xiaomi Mi Band
17:21
Xiaomi готовит смартфон с 16 Гб оперативной памяти
15:38
120-ваттное зарядное устройство Xiaomi для зарядки смартфонов и ноутбуков
09:30
Huawei Mate 40: самый инновационный
08:00
Samsung Galaxy Q - новый смартфон официально
06:30
Самый бюджетный смартфон от Xiaomi
17:45
Samsung Galaxy S21 на Exynos обгонит Snapdragon
 Больше новостей
» » Xiaomi представили новый Redmi 9
-

Xiaomi представили новый Redmi 9

Поделиться:
MobilZone
496
Смартфон пока представлен только для рынка Испании, но безусловно скоро доберётся и до нас. Есть серая, зелена и фиолетовая версия на 3/32Gb и 4/64Gb.

В качестве процессора тут выступает Helio G80 от компании MediaTek. На передней панели расположился 6,53 дюймовый IPS экран, с разрешением FHD+.

Спинка выполнена из пластика с матовым покрытием. На ней расположился физический сканер отпечатка пальца и четыре камеры. Основной объектив на 13Mp, широкоугольный на 8Mp, макро модуль на 5Mp и портретник на 2Mp. Фронтальная камера на 8Mp.

Есть поддержка двух SIM-карт, поддержка карт памяти, NFC для бесконтактной оплаты и вход 3.5mm. Объем аккумулятора 5000мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18W. Стоимость смартфона 149/179€.