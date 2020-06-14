Xiaomi представили новый Redmi 9

Смартфон пока представлен только для рынка Испании, но безусловно скоро доберётся и до нас. Есть серая, зелена и фиолетовая версия на 3/32Gb и 4/64Gb.



В качестве процессора тут выступает Helio G80 от компании MediaTek. На передней панели расположился 6,53 дюймовый IPS экран, с разрешением FHD+.



Спинка выполнена из пластика с матовым покрытием. На ней расположился физический сканер отпечатка пальца и четыре камеры. Основной объектив на 13Mp, широкоугольный на 8Mp, макро модуль на 5Mp и портретник на 2Mp. Фронтальная камера на 8Mp.



Есть поддержка двух SIM-карт, поддержка карт памяти, NFC для бесконтактной оплаты и вход 3.5mm. Объем аккумулятора 5000мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18W. Стоимость смартфона 149/179€.