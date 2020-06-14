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Планшет Galaxy Tab S7 - дизайн раскрыт

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MobilZone
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Неофициальные рендеры планшета Galaxy Tab S7 по заводским характеристикам для производителей чехлов. Мы слышим о Galaxy Tab S7 уже пару месяцев. Samsung планирует выпустить свой следующий флагманский планшет в ближайшем будущем. А теперь у нас появляется представление о том, как может выглядеть следующий флагманский планшет Samsung. И да, он не сильно отличается от Galaxy Tab S6.
Рендеры, нам любезно предоставил @Onleaks. Здесь мы дйствительно видим дизайн, который ничем не отличается от Galaxy Tab S6. Что в прочем ожидаемо спереди, а вот сзади, я ждал прямоугольный модуль камеры в духе 2020 года.

Поскольку это флагманский продукт, мы знаем, что Galaxy Tab S7 будет изготовлен из металла и стекла. Сзади имеется также канавка для S Pen в дополнение к системе с двумя камерами, которая также имеет светодиодную вспышку.
Это, по-видимому, 11-дюймовый Galaxy Tab S7. Также будет 12,4-дюймовый Galaxy Tab S7+.

Дизайн хорошо узнаваем за счет антенн сверху и снизу. Некоторые ждали панель Infinity-O с отверстием под фронтальную камеру, чтобы лицевые панели могли быть тоньше, но на мой взгляд такой вариант все же лучше. Все таки это планшет, не уверен что ему нужны настолько же тонкие рамки, как смартфонам.

Что касается спецификаций Galaxy Tab S7, мы можем ожидать, что Snapdragon 865 будет на борту. Батарею увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом до 7 760 мАч,.
Информации о ценах пока нет, но скоро мы все узнаем