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В TENAA замечен смартфон Redmi 9 в версии 6 и 128 Гб

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MobilZone
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Три дня назад, а именно 10 июня, компания Xiaomi без всяких презентаций запустила в продажу смартфон Redmi 9, который изначально предлагался в версиях 3/32 Гб и 4/64 Гб по цене €149 и €179 соответственно.
Однако, сегодня в базе данный китайского агентства по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появилась еще одна версия Redmi 9, оснащенная 4/6 Гб оперативки и 64/128 Гб флеш-памяти.

Но есть одно но, данная модификация имеет модельный номер M2004J19C, то есть, она предназначена для Китая и вообще может получить другое коммерческое название.

Кроме набора памяти Redmi 9 с маркировкой M2004J19C ни чем не отличается от международного Redmi 9 (M2004J19G). Это 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек, чип MediaTek Helio G80, квадрокамера с датчиками изображения 13, 8, 5 и 2 Мп, 8-мегапиксельная фронталка, модуль NFC, а также аккумулятор ёмкостью 5020 мАч.