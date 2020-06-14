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Отключаем вредоносные процессы MIUI 11

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MobilZone
704
В данной статье, мы вам расскажем о системных приложених, которые у нас есть в прошивке MIUI. Мы бы их отнес к разряду вредоносных. Они собирают информацию в тайне от нас и отправляют их на сервера компании Xiaomi. Также хочу заметить, что без root-прав их не удалить. Я вам расскажу, как можно ограничить эти приложения, даже если у нас нет root-прав

Первое, что мы с вами делаем, это заходим в “настройки” ,переходим в пункт “приложения”?? все приложения, в правом верхнем углу нажимаем на три точки ? нажимаем “показать все приложения”, ищем интересующие нас системные процессы. Первый из них называется Analytics - это приложение собирает данные с целью улучшения интерфейса в MIUI (так говорит компания Xiaomi). Она постоянно мониторит нашу систему, собирает аналитику и отправляет на свои сервера. Мы с вами заходим во вкладку “память” ?нажимаем внизу “очистить всё”, нажимаем OK. Возвращаемся назад, заходим во вкладку “сетевые подключения”запрещаем подключение к интернету от sim-карты или двух sim-карт. На обеих снимаем галочки и нажимаем OK.


Возвращаемся назад, начинаем искать второй процесс, который называться Miui Daemon. Заходим в него и проделываем те же манипуляции. Заходим сначала в память, нажимаем очистить всё и OK, также запрещаем сетевые подключения, нажимаем OK. После этого снова возвращаемся назад, ищем процесс, который называется MSA. Заходим в него и повторяем ту же самую процедуру (очищаем память и запрещаем сетевые подключения). Мы заходим в настройки, нас интересует пункт “пароль и безопасность”. Заходим в конфиденциальностьспециальный доступ нажимаем на пункт “экономия заряда батареи”. Выбираем все приложения, ищем наши интересующие процессы, нажимаем экономить и нажимаем готово (то же самое проделываем с остальными). Отключаем уведомления.

Заходим в приложение “безопасность” ? во вкладке передача данных ? сетевые подключения и в правом верхнем углу нажимаем три точки ? фоновые подключения и убедимся, что у нас аналитика выключена. Возвращаемся назад и в 3G, 4G ищем эти предложения, они будут находиться в самом низу, системные приложения и должны убедиться, что они отключены. Без root-прав, мы можем только так ограничить им эти процессы.