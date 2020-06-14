В данной статье, мы вам расскажем, которые у нас есть в. Мы бы их отнес. Они собирают информацию в тайне от нас и отправляют их на сервера. Также хочу заметить, что безих не удалить. Я вам расскажу, как можноэти приложения, даже если у нас нетПервое, что мы с вами делаем, это заходим в,переходим в пункт??, в правом верхнем углу нажимаем на? нажимаем “, ищем интересующие нас системные процессы. Первый из них называется- это приложение собирает данные с целью улучшения интерфейса в(так говорит компания). Она постояннособирает аналитику и отправляет на свои сервера. Мы с вами заходим во вкладку “?нажимаем внизу “, нажимаем. Возвращаемся назад, заходим во вкладку “. На обеих снимаем галочки и нажимаем, начинаем искать второй процесс, который называться. Заходим в него и проделываем те же манипуляции. Заходим сначала в память, нажимаем, также запрещаем. После этого снова, ищем процесс, который называется. Заходим в него и повторяем ту же самую процедуру (). Мы заходим в, нас интересует пункт “. Заходим внажимаем на пункт. Выбираем, ищем наши интересующие процессы, нажимаем(то же самое проделываем с остальными).Заходим в приложение “? во вкладкеи в правом верхнем углу нажимаеми убедимся, что у нас аналитика выключена. Возвращаемся назад и в 3G, 4G ищем эти предложения, они будут находиться в самом низу,и должны убедиться, что они. Безмы можем только так ограничить им эти процессы.