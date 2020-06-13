Смартфон Redmi 9A засветился на сайте регулятора FCC

Пару дней назад компания Xiaomi без лишнего шума выпустила на рынок доступный смартфон Redmi 9, который получил платформу MediaTek Helio G80 и выделяется наличием модуля NFC. А теперь в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилась его упрощенная версияс модельным номером M2006C3LG.По данным регулятора, Redmi 9A будет иметь аккумулятор ёмкостью 4900 мАч и сможет работать с сетях Wi-Fi с частотным диапазоном 2,4 ГГц.Других достоверных данных о будущей новинке бренда Redmi пока нет, но, по слухам, аппарат получит бюджетную восьмиядерную платформу MediaTek Helio A25 с графикой IMG PowerVR GE8320, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб флеш-памяти и одинарную основную камеру с датчиком изображения на 13 Мп.Судя по всему, премьера бюджетного смартфон Redmi 9A состоится в самое ближайшее время.