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Смартфон Redmi 9A засветился на сайте регулятора FCC

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MobilZone
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Пару дней назад компания Xiaomi без лишнего шума выпустила на рынок доступный смартфон Redmi 9, который получил платформу MediaTek Helio G80 и выделяется наличием модуля NFC. А теперь в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилась его упрощенная версия Redmi 9A с модельным номером M2006C3LG.

По данным регулятора, Redmi 9A будет иметь аккумулятор ёмкостью 4900 мАч и сможет работать с сетях Wi-Fi с частотным диапазоном 2,4 ГГц.

Других достоверных данных о будущей новинке бренда Redmi пока нет, но, по слухам, аппарат получит бюджетную восьмиядерную платформу MediaTek Helio A25 с графикой IMG PowerVR GE8320, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб флеш-памяти и одинарную основную камеру с датчиком изображения на 13 Мп.

Судя по всему, премьера бюджетного смартфон Redmi 9A состоится в самое ближайшее время.