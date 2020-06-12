OPPO Band: новый фитнес-браслет со стандартным набором функций и NFC

Вместе с линейкой смартфонов Reno4 компания OPPO представила свой первый фитнес-браслет OPPO Band. Он получил 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 294 х 126 пикселей и столь важный для большинства чип NFC.Набор функций стандартный для этого типа устройств: отслеживание частоты сердцебиения и насыщенности крови кислородом, 12 режимов спорта и качества сна. Браслет можно погружать под воду на глубину до 50 метров.Для подключения к смартфоном на iOS или Android используется Bluetooth 5.0. В стандартном режиме OPPO Band работает от одного заряда около 2 недель. Пользователю предлагается 160 циферблатов.Пока что устройство доступно только в Китае в двух версиях за приблизительно 2000 и 2500 рублей, а подробностей о появлении на глобальном рынке нет. Но даже в случае выхода на глобальный рынок популярность этой модели зависит от работы NFC с Google Pay.