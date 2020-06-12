Xiaomi Mi Band 5 представлен, NFC, новая зарядка и отличная цена





Так крепится магнитная зарядка к корпусу Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 c одним из анимированных циферблатов





Фирменные ремешки есть обычные и двухцветные | Источник: Xiaomi

Дождались. Самый ожидаемый фитнес-браслет был официально представлен. Естественно, речь об анонсе в Китае. Глобальный вариант придется еще какое-то время подождать. Но уже сейчас, судя по характеристикам и цене, можно быть уверенным, чтобудет крайне популярным гаджетом.Сразу стоит отметить нововведение, которое понравится большинству тех, кто пользовался предыдущими поколениями. Да, я говорю о зарядке. Теперь не нужно каждый раз вынимать капсулу из ремешка. Браслет заряжается при помощи. Это огромный плюс.Второй плюс — увеличенный на, по сравнению с Mi Band 4,дисплей. Диагональ составляет. На таком дисплее будет умещаться больше полезной информации. К слову, Xiaomi добавилициферблатов с анимацией и персонажами из мультфильмов.Браслет может отслеживать показателивидов тренировок. В дополнение появилась возможность следить за женским здоровьем. Появился и индекс(Personal Activity Intelligence), который показывает влияние разных нагрузок на физическую форму человека.Xiaomi заявляют также об улучшении считывания показателей сна. К отслеживанию фаз легкого сна () и глубокого сна () добавилось сообщение о фазе "быстрого движения глаз" ().Появился встроенныйдля измерения атмосферного давления. Скорее всего, последнее реализовано также, как в часах от Amazfit. И еще одна полезная функция — удаленная спусковая кнопка затворакамеры. Влагозащита как прежде,. Автономность браслета — доВерсий будет, как и раньше, две: си без. За модель с функцией оплаты попросят в Китае 32 доллара, а обычная предлагается за 27 долларов. На мой взгляд, отличная цена!Первые видео обзоры: