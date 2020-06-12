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Xiaomi Mi Band 5 представлен, NFC, новая зарядка и отличная цена

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MobilZone
829
Дождались. Самый ожидаемый фитнес-браслет был официально представлен. Естественно, речь об анонсе в Китае. Глобальный вариант придется еще какое-то время подождать. Но уже сейчас, судя по характеристикам и цене, можно быть уверенным, что Xiaomi Mi Band 5 будет крайне популярным гаджетом.

Сразу стоит отметить нововведение, которое понравится большинству тех, кто пользовался предыдущими поколениями. Да, я говорю о зарядке. Теперь не нужно каждый раз вынимать капсулу из ремешка. Браслет заряжается при помощи магнитной зарядки. Это огромный плюс.

Так крепится магнитная зарядка к корпусу Xiaomi Mi Band 5
Второй плюс — увеличенный на 20%, по сравнению с Mi Band 4, AMOLED дисплей. Диагональ составляет 1,2". На таком дисплее будет умещаться больше полезной информации. К слову, Xiaomi добавили больше 100 циферблатов с анимацией и персонажами из мультфильмов.
Браслет может отслеживать показатели 11 видов тренировок. В дополнение появилась возможность следить за женским здоровьем. Появился и индекс PAI (Personal Activity Intelligence), который показывает влияние разных нагрузок на физическую форму человека.

Xiaomi Mi Band 5 c одним из анимированных циферблатов
Xiaomi заявляют также об улучшении считывания показателей сна. К отслеживанию фаз легкого сна (light sleep) и глубокого сна (deep sleep) добавилось сообщение о фазе "быстрого движения глаз" (REM).
Появился встроенный барометр для измерения атмосферного давления. Скорее всего, последнее реализовано также, как в часах от Amazfit. И еще одна полезная функция — удаленная спусковая кнопка затвора камеры. Влагозащита как прежде, 5ATM. Автономность браслета — до 20 дней.

Фирменные ремешки есть обычные и двухцветные | Источник: Xiaomi
Версий будет, как и раньше, две: с NFC и без. За модель с функцией оплаты попросят в Китае 32 доллара, а обычная предлагается за 27 долларов. На мой взгляд, отличная цена!

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