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Два флагмана Xiaomi начали получать стабильную MIUI 12

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MobilZone
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Владельцы флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro начали получать стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12.
Речь идет о китайской версии прошивки под номером MIUI 12.0.1.0, имеющей размер 820 Мб, но судя по всему, выход глобальной версии MIUI 12 для данных аппаратов уже не за горами.

Напомним, MIUI 12 Global сейчас находится на стадии тестирования, в котором принимают участие пользователи смартфонов Redmi K20, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9Т, Xiaomi Mi 9Т Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Redmi Note 7S. Причем владельцы последних четырех аппаратов могут успеть принять участие в тестировании на них глобальной MIUI 12.

Как ожидается, стабильная «глобалка» MIUI 12 начнет массово выходить на смартфоны Xiaomi ближе к концу лета.
Напомним, MIUI 12 приносит на устройства переработанный интерфейс, более плавную анимацию, обновленную тёмную тему, а также повышает безопасность и общую стабильность системы.