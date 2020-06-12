Свежая информация о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4

В Сети уже продолжительное время появляется информация о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, премьера которого ожидается в конце лета или осенью, а вчера один из инсайдеров опубликовал постеры, на которых перечислены ключевые характеристики грядущей новинки.Если верить данным изображениям,получит дизайн в стиле концептуального аппарата Xiaomi Mi Mix Alpha, загнутый на тыльную панель 2K-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц, платформу Qualcomm Snapdragon 875, а также аккумулятор неизвестной ёмкости с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой на 65 Вт.Кроме того, Xiaomi Mi Mix 4 обещают основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 150 Мп (1/1?) с оптической стабилизацией, широкоугольным модулем на 40 Мп с диафрагмой f/2.0, перископной камерой со 120х цифровым зумом, портретным модулем на 20 Мп и времяпролетной камерой.В принципе, все это имеет место быть за исключением платформы — SoC Qualcomm Snapdragon 875 вряд ли будет представлена раньше декабря, то есть, или Xiaomi Mi Mix 4 будет представлен только в начале следующего года или он получит другую платформу, возможно Snapdragon 865+.