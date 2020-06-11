OPPO ColorOS получает Android 11

Бета-версия OPPO ColorOS с Android 11 будет официально представлена в этом месяце.— ColorOS — высокооптимизированная, эффективная, умная и разработанная специально для Android мобильная операционная система от OPPO, приветствует Google с официальным запуском Android 11.«ColorOS с базой пользователей более 350 миллионов по всему миру — один из ключевых партнеров Google. Как свидетельствуют отзывы потребителей, они считают опыт использования ColorOS похожим на работу со стандартным Android, а также им нравятся приложения, которые мы специально настраиваем под ColorOS.Мы сотрудничаем с Google для разработки устройств OPPO на уровне программного обеспечения, чтобы улучшить опыт пользования Android и ColorOS. Прекрасный пример — проект CameraX, над которым мы работаем вместе с Google. Он направлен на улучшение возможностей камеры и функциональности сторонних приложений, таких как Instagram, Snapchat и других.Наше тесное партнерство с Google гарантирует ежегодное обновление ColorOS вместе с самой последней версией Android. Позже в июне мы представим бета-версию ColorOS с Android 11 на OPPO Find X2 и Find X2 Pro», — рассказал Генри Ван, СEO OPPO AED Украина.ColorOS — это специально настроенная, эффективная, интеллектуальная и тщательно разработанная операционная система на базе ОС Android. Имея более 350 миллионов пользователей по всему миру, ColorOS поддерживает более 80 языков, включая английский, хинди, тамильский, бахаса.