Samsung Galaxy Fold 2 запущен в массовое производства

Стало известно, что Samsung начали массовое производство своего следующего высококлассного складного устройства. Источники из Южной Кореи утверждают, что производственный заказ был получен в последние несколько дней и включает в себя технологию Ultra Thin Glass (UTG), благодаря которой второе устройство Samsung Galaxy Fold 2 будет использовать S-Pen.Galaxy Fold 2 вряд ли будет намного дешевле, чем его прямой приквел. Согласно предыдущим сообщениям, стоимость устройства в Соединенных Штатах может составить около 1880 долларов, что тем не менее сделает его доступнее на 100 долларов по сравнению с Galaxy Fold.В прошлом году начальный запуск Galaxy Fold дал рынку около 500 000 единиц. Ожидается, что этим летом эта цифра вырастет в шесть раз. Другими словами, у Samsung может быть до трех миллионов устройств Galaxy Fold 2 уже в августе.Самсунг также можно особо не беспокоится о какой-либо значимой конкуренции в этой категории, поскольку складные смартфоны Huawei, вероятно, останутся продуктами только для Китая, по крайней мере на время действий санкций, до 2021 года.Ожидается, что продолжающийся кризис с коронавирусами не окажет существенного влияния на продажи Galaxy Fold 2, поскольку складные смартфоны остаются высокопрофильной и нишевой категорией продуктов.