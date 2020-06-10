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Xiaomi представила свой первый монитор под брендом Reami

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MobilZone
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Сливы подтвердились, и новинка Redmi 1A увидела свет. Это первый монитор с логотипом этой марки. Он соответствует стандарту Redmi, то есть: "топ за свои деньги". Его популярность, а также цена оборудования позволяют предположить, что многим он будет по душе. Тем более вид у него очень привлекательный.

Дизайн.

У монитора очень тонкие рамки. Характеристика такая 23,8-дюймовую IPS-панель с соотношением сторон 16: 9, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Также включает яркость 250 кд / м?, контрастность 1000:1, углы обзора 178 ° и время отклика 6 мс. В мониторе будет два разъёма - HDMI и VGA.

Как сообщают неофициальные источники, "Это не последний монитор выпущенный Xiaomi. Так же стоит ожидать мониторы ориентированные на геймеров.

Цена.

Пока что официальной цены нет, но по оценкам цена будет низкой, что естественно для под бренда Redmi. Оценили его в 599 юаней, в пересчёте на 84$.