Xiaomi представила свой первый монитор под брендом Reami

Сливы подтвердились, и новинка Redmi 1A увидела свет. Это первый монитор с логотипом этой марки. Он соответствует стандарту Redmi, то есть: "топ за свои деньги". Его популярность, а также цена оборудования позволяют предположить, что многим он будет по душе. Тем более вид у него очень привлекательный.
Как сообщают неофициальные источники, "Это не последний монитор выпущенный Xiaomi. Так же стоит ожидать мониторы ориентированные на геймеров.
Дизайн.У монитора очень тонкие рамки. Характеристика такая 23,8-дюймовую IPS-панель с соотношением сторон 16: 9, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Также включает яркость 250 кд / м?, контрастность 1000:1, углы обзора 178 ° и время отклика 6 мс. В мониторе будет два разъёма - HDMI и VGA.
Как сообщают неофициальные источники, "Это не последний монитор выпущенный Xiaomi. Так же стоит ожидать мониторы ориентированные на геймеров.