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Какие смартфоны Xiaomi не получат новенький Android 11

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MobilZone
401
Новая прошивка MIUI 12 наделала много шума. Каждый высказывал свое мнение. В Интернете много плюсов и минусов данной оболочки. Ходило много слухов, какие смартфоны получат обновление, а какие нет.
Но, почему мы забыли про самое главное? Про версию Android 11. Некоторые пользователь вообще думают, что MIUI - это и есть Android. Но, нет.
MIUI - это оболочка, которая работает на версии Android - система. От версии Androidочень много зависит. В отличии от MIUI, Android 11 получат не все телефоны Xiaomi. Многие сейчас расстроятся. А у вас какая сейчас версия?
Если не знаете, как проверить, то сейчас расскажу:
  • Заходим в Настройки - Устройство - Все параметры. Здесь будет указана версия вашего Android.

Какие же смартфоны получат Android 11

  • Xiaomi Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 8
  • Mi 9
  • Mi 9 Lite
  • Mi 9 SE
  • Mi 9T
  • Mi 9 T Pro
  • Mi Mix 2
  • Mi Mix 2S
  • Mi MIx3
  • Mi Note 10
  • Mi Note 10 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8T
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
Список небольшой, но он вряд ли поменяется уже. Естественно, если выйдет новая модель смартфона, то она так же будет уже с Android 11.