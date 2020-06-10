Какие смартфоны Xiaomi не получат новенький Android 11

Новая прошивка MIUI 12 наделала много шума. Каждый высказывал свое мнение. В Интернете много плюсов и минусов данной оболочки. Ходило много слухов, какие смартфоны получат обновление, а какие нет.
Но, почему мы забыли про самое главное? Про версию Android 11. Некоторые пользователь вообще думают, что MIUI - это и есть Android. Но, нет.
MIUI - это оболочка, которая работает на версии Android - система. От версии Androidочень много зависит. В отличии от MIUI, Android 11 получат не все телефоны Xiaomi. Многие сейчас расстроятся. А у вас какая сейчас версия?
Если не знаете, как проверить, то сейчас расскажу:
Но, почему мы забыли про самое главное? Про версию Android 11. Некоторые пользователь вообще думают, что MIUI - это и есть Android. Но, нет.
MIUI - это оболочка, которая работает на версии Android - система. От версии Androidочень много зависит. В отличии от MIUI, Android 11 получат не все телефоны Xiaomi. Многие сейчас расстроятся. А у вас какая сейчас версия?
Если не знаете, как проверить, то сейчас расскажу:
- Заходим в Настройки - Устройство - Все параметры. Здесь будет указана версия вашего Android.
Какие же смартфоны получат Android 11
- Xiaomi Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 8
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 SE
- Mi 9T
- Mi 9 T Pro
- Mi Mix 2
- Mi Mix 2S
- Mi MIx3
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max