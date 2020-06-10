Какие смартфоны Xiaomi не получат новенький Android 11

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Какие же смартфоны получат Android 11

Xiaomi Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 8

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 SE

Mi 9T

Mi 9 T Pro

Mi Mix 2

Mi Mix 2S

Mi MIx3

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Новая прошивка MIUI 12 наделала много шума. Каждый высказывал свое мнение. В Интернете много плюсов и минусов данной оболочки. Ходило много слухов, какие смартфоны получат обновление, а какие нет.Но, почему мы забыли про самое главное? Про версию Android 11. Некоторые пользователь вообще думают, что MIUI - это и есть Android. Но, нет.MIUI - это оболочка, которая работает на версии Android - система. От версии Androidочень много зависит. В отличии от MIUI, Android 11 получат не все телефоны Xiaomi. Многие сейчас расстроятся.Если не знаете, как проверить, то сейчас расскажу: