Redmi 9 неожиданно появился в продаже в магазинах Xiaomi

Компания Xiaomi без проведения каких-либо презентаций запустила в продажу смартфон Redmi 9, который уже доступен для покупки в фирменных магазинах производителя в Европе. Так, в Испании новинка стоит €149 и €179 за версии 3/32 Гб и 4/64 Гб соответственно.В техническом планеполучил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек, прикрытый стеклом Gorilla Glass 3, чип MediaTek Helio G80 с графикой Mali-G52 MC2, 3/4 Гб оперативки, 32/64 Гб встроенной флеш-памяти, квадрокамеру с датчиками изображения 13, 8, 5 и 2 Мп, 8-мегапиксельную фронталку, сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт).Также на борту новинки присутствуют беспроводные модуль Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модуль NFC и ИК-порт.